«Тотальный диктант» в Казани написали 55 китайцев

Об этом ТАСС сообщила директор высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета (КФУ) Татьяна Бочина.

«Тотальный диктант» писали на площадке в КФУ 70 иностранных студентов из десяти стран: Китай, Иран, Шри-Ланка, Иордания, Египет, Мали, Венгрия, Нигерия, Вьетнам и Туркменистан. Китайских студентов из них было 55, — сказала она.

Бочина добавила, что для иностранных студентов текст Яхиной был сокращен примерно на 60 слов. При этом для них были разработаны девять специальных лексико-грамматических заданий. «Например, правильно написать слова, в которых перемешан порядок букв, составить кроссворд, подобрать антонимы, назвать обобщающее слово для определенного ряда», — пояснила собеседница агентства.

В Казани диктант иностранные студенты писали еще на второй площадке — в Доме дружбы народов Татарстана. Как рассказал ТАСС руководитель молодежной Ассамблеи дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, на этой площадке 20 иностранных студентов написали диктант. Это студенты из Киргизии, Армении и Нигерии.

В Татарстане в этом году «Тотальный диктант» прошел в 26 районах на 60 площадках. Одним из тех, кто зачитывал текст, стала вице-премьер правительства Татарстана Лейла Фазлеева. Она предложила на следующий год провести мероприятие в онлайн-формате. «У меня созрело предложение писать в следующий раз диктант в онлайн-режиме. Каждый в доме за своим компьютером может попробовать, никому не рассказав, не придя на пункт, но попробовать в онлайн- трансляции написать этот диктант», — рассказала она.

История «Тотального диктанта».

«Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он состоялся в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. «Диктаторами» до 2008 года были преподаватели НГУ, сегодня это телеведущие, звезды шоу- бизнеса, общественные и политические деятели. Текст «Тотального диктанта» каждый год пишет известный писатель.