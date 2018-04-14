«Тотальный диктант» в Казани написали 55 китайцев
КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. «Тотальный диктант», автором которого в этом году стала татарстанская писательница Гузель Яхина, в Казани написали 55 китайских студентов.
КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. «Тотальный диктант», автором которого в этом году стала татарстанская писательница Гузель Яхина, в Казани написали 55 китайских студентов.
Об этом ТАСС сообщила директор высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета (КФУ) Татьяна Бочина.
«Тотальный диктант» писали на площадке в КФУ 70 иностранных студентов из десяти стран: Китай, Иран,
Бочина добавила, что для иностранных студентов текст Яхиной был сокращен примерно на 60 слов. При этом для них были разработаны девять специальных
В Казани диктант иностранные студенты писали еще на второй площадке — в Доме дружбы народов Татарстана. Как рассказал ТАСС руководитель молодежной Ассамблеи дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, на этой площадке 20 иностранных студентов написали диктант. Это студенты из Киргизии, Армении и Нигерии.
В Татарстане в этом году «Тотальный диктант» прошел в 26 районах на 60 площадках. Одним из тех, кто зачитывал текст, стала
История «Тотального диктанта».
«Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он состоялся в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. «Диктаторами» до 2008 года были преподаватели НГУ, сегодня это телеведущие, звезды шоу- бизнеса, общественные и политические деятели. Текст «Тотального диктанта» каждый год пишет известный писатель.
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