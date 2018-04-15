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12:43 (мск), источник: Моя Планета

Найдена рыба, вооруженная ножами

У южного австралийского сапожника очень острые «лезвия» и невероятно опасный яд.

Источник: The University of Kansas

Ученые недавно обнаружили редкую разновидность рыбы с острыми шипами на голове у прибрежных вод Индийского и Тихого океанов. Издание LiveScience приводит слова исследователя Уильяма Лео Смита: «Я не знаю, почему ее не нашли раньше. Наверное, потому что только пара ученых изучают это семейство рыб».

Южный австралийский сапожник (Gymnapistes marmoratus) отличается наличием необычного механизма, который выбрасывает шипы, расположенного прямо под глазами. Обычно «лезвия» неподвижны, но в момент опасности они выбрасываются наружу.

Таким защитным механизмом обладают как самцы, так и самки, длина «лезвий» варьируется и достигает 2−3 см. Кроме того, у сапожника есть еще одна возможность защитить себя — они продуцируют один из самых опасных ядов на планете, который может легко убить взрослого человека.

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31 марта 2015© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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