Найдена рыба, вооруженная ножами

Источник: The University of Kansas

Ученые недавно обнаружили редкую разновидность рыбы с острыми шипами на голове у прибрежных вод Индийского и Тихого океанов. Издание LiveScience приводит слова исследователя Уильяма Лео Смита: «Я не знаю, почему ее не нашли раньше. Наверное, потому что только пара ученых изучают это семейство рыб».

Южный австралийский сапожник (Gymnapistes marmoratus) отличается наличием необычного механизма, который выбрасывает шипы, расположенного прямо под глазами. Обычно «лезвия» неподвижны, но в момент опасности они выбрасываются наружу.