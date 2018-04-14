«Тотальный диктант-2018» в Екатеринбурге написали почти 2300 человек
На самой большой площадке в Уральском федеральном университете присутствовали 568 человек.
На самой большой площадке в Уральском федеральном университете присутствовали 568 человек.
В Екатеринбурге в субботу, 14 апреля, прошла акция «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность уральцы могли на 28 площадках — в библиотеках, университетах, музеях, в небоскребе и даже в банковском отделении. А вот на железнодорожном вокзале в этом году, в отличии от прошлого, диктант написать было нельзя. А вместо двух открытых площадок, куда не нужно было регистрироваться (в 2017-ом это были УрГУПС и УрГППУ), была всего одна — Уральский государственный педагогический университет.
— Каждый год площадки меняются. Сегодня к акции впервые присоединились Ельцин Центр,
В этом году в Екатеринбурге в «Тотальном диктанте» впервые участвовали около 40 человек с ограниченными возможностями зрения и слуха. Специальные площадки были расположены в Областной библиотеке для слепых и в детской областной библиотеке.
Напомним, что текст для диктанта в этом году написала лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина. Он войдет в новый роман писательницы «Дети мои» и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности, который живет в немецкой колонии на Волге. В Екатеринбурге «диктаторами» были известные в городе люди, к примеру, актриса Ирина Ермолова или телеведущий Мстислав Захаров.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.