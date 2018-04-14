Жители Башкирии написали «Тотальный диктант»
УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жители Башкортостана 14 апреля присоединились к акции «Тотальный диктант».
УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жители Башкортостана 14 апреля присоединились к акции «Тотальный диктант».
В этом году она объединила более 1000 городов в 76 странах мира. В Уфе «главная контрольная» по русскому языку прошла на 30 площадках, также две площадки были организованы для написания иностранцами теста Trud. Число участников пока уточняется, организаторы ранее сообщали, что ожидают примерно 1700−2000 человек.
В столице республики участникам диктовали отрывок «День» из нового романа Гузель Яхиной «Дети мои» филологи, педагоги, теле- и радиоведущие, актеры, руководители организаций, детские писатели и даже представитель духовенства. Текст известной писательницы дополнительно был усложнен экспертным советом филологов.
По информации
«Логистическим партнером акции выступила “Почта России”, которая доставила в Башкортостан более пяти тысяч шариковых ручек с логотипом “Тотального диктанта”. Свыше двух тысяч из них пришлось на Уфу», — добавили в ведомстве.
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Организаторы «Тотального диктанта» в Уфе проинформировали, что
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