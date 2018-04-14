Челябинцы писали «тотальный диктант» на колесе обозрения

Сегодня, 14 апреля, жители Челябинска писали «Тотальный диктант». Организаторы акции насчитали 2500 человек, пожелавших проверить свои знания русского языка. Для проведения диктанта в южноуральской столице организовали 35 площадок.

Самой крупной оказалась площадка в ЮУРГУ, где участники писали текст под диктовку замминистра образования Челябинской области Елены Коузовой. А самой необычной в истории проведения «Тотального диктанта» признали площадку на колесе обозрения. Проверить свою грамотность на высоте 73 метра отважились 40 человек. Они заняли 13 кабинок из 18.

— В этом году текст для диктанта разрабатывала писательница Гузель Яхина. Три отрывка об одном дне из жизни учителя немецкой словесности, впоследствии войдут в ее новый роман «Дети мои», — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правдв» — Челябинск организаторы акции.