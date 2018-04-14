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19:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцы писали «тотальный диктант» на колесе обозрения

Площадку на высоте 73 метра признали самой необычной в истории акции.

Сегодня, 14 апреля, жители Челябинска писали «Тотальный диктант». Организаторы акции насчитали 2500 человек, пожелавших проверить свои знания русского языка. Для проведения диктанта в южноуральской столице организовали 35 площадок.

Самой крупной оказалась площадка в ЮУРГУ, где участники писали текст под диктовку замминистра образования Челябинской области Елены Коузовой. А самой необычной в истории проведения «Тотального диктанта» признали площадку на колесе обозрения. Проверить свою грамотность на высоте 73 метра отважились 40 человек. Они заняли 13 кабинок из 18.

— В этом году текст для диктанта разрабатывала писательница Гузель Яхина. Три отрывка об одном дне из жизни учителя немецкой словесности, впоследствии войдут в ее новый роман «Дети мои», — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правдв» — Челябинск организаторы акции.

Проверяют работы по единым критериям. Одна ошибка — «отлично», не более 4 — «хорошо», не более 8 — «удовлетворительно». Результаты «Тотального диктанта» будут известны в конце апреля.

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