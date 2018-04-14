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23:00 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 15 апреля

По прогнозам синоптиков, 15 апреля в республике ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, слабый, до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 37% 758 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках синоптики прогнозируют плюс 20. В Бельцах — на градус больше. Плюс 22 — в Оргееве. В Тирасполе термометры покажут 23 градуса. В Леове — 24. В Комрате и Кагуле — 25 градусов тепла.

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В Кишиневе ночью плюс десять. Днем воздух прогреется до плюс 23-ех. В понедельник и вторник температурный максимум составит плюс 21. В среду, четверг и пятницу возможны дожди и плюс 19.

На большей части европейской территории переменная облачность. В Риме — плюс 23. В Берлине — на два градуса меньше. Плюс 19 ожидается в Париже. В Мадриде — 17. В Лондоне дождь и плюс 15.

В Праге, Белграде и Будапеште синоптики прогнозируют 25 градусов со знаком плюс. В Варшаве — 24. В столице Австрии — на градус меньше.

В Афинах воздух прогреется до плюс 26-ти. 25 градусов ожидаются в Бухаресте. В Киеве дождь и плюс 21. В Анкаре солнечно и 20 градусов. В Москве термометры покажут плюс 17.

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