Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция генерального секретаря ООН на ракетные удары по Сирии
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
4-летняя дочка Тимати снялась в фотосессии с «женихом»
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
19:20 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли секрет счастливого брака

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американские исследователи из Университета Джорджии выяснили, что пары с невысоким уровнем дохода более счастливы в браке, чем остальные. Работа была опубликована в журнале Social Science Research.

Источник: Reuters
Читайте также
Погода в доме. Как зарабатывать больше мужа и не испытывать вины

Ученые пришли к выводу, что супруги, получающие на двоих менее 60 тысяч долларов в год, чаще заботятся друг о друге и ведут общий бюджет.

Авторы работы опросили более 3,5 тысяч человек в возрасте от 24 до 89 лет и поделили их на три группы: холостяки, состоящие в браке и молодожены. Оказалось, что одинокие люди больше подвержены депрессии, чем те, кто состоит в длительных отношениях.

Исследователи выяснили, что счастье в браке соотносится с уровнем дохода: на удивление, менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми.

Ранее стало известно, что женатые или живущие со своими партнерами люди, как правило, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одиночки.

В России на каждые 10 браков приходится 6 разводов
Во время загрузки произошла ошибка.
19 февраля© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
'Мы ребята с юмором': Симоньян рассказала, как RT 'троллит' США
США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Обобщение
Лавров: экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО
Боксер предпочел отказаться от титула вместо поединка в РФ
Украинские пограничники задержали россиянина
Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия
Ученые разгадали тайну Дороги гигантов
Спорт
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей Лидер чемпионата не реализовал пенальти, зато дважды красиво забил со штрафных и разгромил в гостях бело-голубых, которые праздновали 95-летие
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь