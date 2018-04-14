Изменение климата отразилось на питании землян
Глобальное потепление и вытекающее из этого изменение климата прямо или косвенно отразились на сельском хозяйстве и пищевой промышленности по всему миру, пишет Bloomberg.
Глобальное потепление и вытекающее из этого изменение климата прямо или косвенно отразились на сельском хозяйстве и пищевой промышленности по всему миру, пишет Bloomberg.
В штате Мэн — самом северном на востоке США — улов омаров достиг рекордных показателей. Из выращенного в Великобритании винограда теперь делают хорошее вино; в Польше выращивают сорт шардоне и разновидности
К примеру, упали объемы вылавливаемых британскими рыболовами трески и пикши для традиционного блюда — рыбы с картофелем фри. Им на смену приплыли кальмары и анчоусы, а треску приходится импортировать из Исландии, Китая и Норвегии.
Так, производители кофе жалуются на нашествие жуков и засуху, в Центральной Америке и Колумбии злаки страдают от «листовой ржавчины». Производство французского вина упало до минимума за последние 60 лет
Перемены в температуре также влияют на вкус и качество продуктов, в первую очередь на кофе, который быстро созревает в тепле, и аромат не приобретает глубину и насыщенность.
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