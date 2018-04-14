Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция генерального секретаря ООН на ракетные удары по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей
Что станет с ипотекой после введения санкций
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Изменение климата отразилось на питании землян

Глобальное потепление и вытекающее из этого изменение климата прямо или косвенно отразились на сельском хозяйстве и пищевой промышленности по всему миру, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

Из-за повышения средней температуры в южных регионах теперь жарче, в северных — теплее, а ареалы растений и животных сдвинулись.

Холодные страны от этого скорее выигрывают: например, в России в последние годы заметно увеличилась урожайность пшеницы, а в американском штате Северная Дакота продлился урожайный сезон.
Читайте также
Климатологи: площадь Сахары увеличилась на 10% за последний век

В штате Мэн — самом северном на востоке США — улов омаров достиг рекордных показателей. Из выращенного в Великобритании винограда теперь делают хорошее вино; в Польше выращивают сорт шардоне и разновидности пино-нуар.

Агентство отмечает, что минусов все-таки больше. Во-первых, из-за миграции рыбы на север, в более прохладные воды, некоторых ее видов все меньше в Восточной Европе.

К примеру, упали объемы вылавливаемых британскими рыболовами трески и пикши для традиционного блюда — рыбы с картофелем фри. Им на смену приплыли кальмары и анчоусы, а треску приходится импортировать из Исландии, Китая и Норвегии.

Читайте также
Ученые: шоколад может стать в будущем непозволительной роскошью
Во-вторых, смена климата провоцирует размножение вредителей и грибов. Еще одно из последствий — также влияющие на урожай стихийные бедствия: наводнения, засуха, пожары, морозы и прочее.

Так, производители кофе жалуются на нашествие жуков и засуху, в Центральной Америке и Колумбии злаки страдают от «листовой ржавчины». Производство французского вина упало до минимума за последние 60 лет из-за летних штормов в Шампани и весенних заморозков в Бордо. В 2017 году главный винодельческий американский штат Калифорния был охвачен пожарами. В 2016 году половина Африки из-за засухи осталась без кукурузы.

Перемены в температуре также влияют на вкус и качество продуктов, в первую очередь на кофе, который быстро созревает в тепле, и аромат не приобретает глубину и насыщенность.

К чему может привести изменение климата
Во время загрузки произошла ошибка.
6 июня 2017© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Москва ответила на санкции США
Создатель «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Обобщение
Боксер предпочел отказаться от титула вместо поединка в РФ
Лавров: экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
Небензя: США могли бы остановить конфликт в Сирии за 24 часа
Украинские пограничники задержали россиянина
Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия
Спорт
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей Лидер чемпионата не реализовал пенальти, зато дважды красиво забил со штрафных и разгромил в гостях бело-голубых, которые праздновали 95-летие
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь