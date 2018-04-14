Понедельник, 30 апреля, официально признан в Молдове выходным днем
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты постановило сделать в 2018 году сделать дополнительными выходными днями три предпраздничных дня, один из которых выпал на 30 апреля.
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