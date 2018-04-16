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12:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Наталья Орейро попала в больницу с истощением

Звезде «Дикого ангела» пришлось отменить несколько выступлений.

Источник: Комсомольская правда

Наталья Орейро как-то призналась в интервью, что темпераментом очень похожа на героиню, сделавшую ее знаменитой Милагрес из сериала «Дикий ангел», такой же вечный двигатель, который мечтает о том, чтобы в сутках было хотя бы на час больше, чтобы все успеть. При том, что уругвайская актриса к своим 40 годам во многом перевыполнила норму: снимается в несколько проектах, поет, гастролирует, выступает как модель, при этом, ежедневно занимается спортом, чтобы выглядеть как молоденькая девушка.

Но кажется, где-то звезда все-таки не рассчитала свои силы. Как итог — красавица оказалась в больнице с нервным истощением. Перед вылетом в Израиль Наталья Орейро почувствовала внезапный приступ недомогания. Она была вынуждено обратиться за помощью к врачам. Специалисты клиники, в которую попала актриса, определили, что она физически истощена: слишком плотный график гастролей. Не бережете вы себя Наташа! — повздыхали врачи. Артистке даже пришлось отменить сразу несколько своих выступлений.

Медики рекомендовали звезде «Дикого ангела» отдохнуть и по возможности воздержаться от концертов и съемок в новых проектах. А лучше вообще уехать в отпуск. Хотя зачем ехать, в Тель-Авиве чудесное море.

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