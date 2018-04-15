«Мисс Россией-2018» стала Юлия Полячихина из Чувашии
Она получила новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Она получила новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году стала представительница Республики Чувашия Юлия Полячихина, передает корреспондент ТАСС с места события. Финал конкурса прошел в субботу в Концертном зале «Барвиха».
Имя победительницы назвала «Мисс Россия-2017» Полина Попова. Она пожелала победительнице «окунуться в целый год сказки и чудес».
«Я безумно счастлива, даже не могу описать словами», — сказала Полячихина. Она рассказала, что уже учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики и пока не знает как распорядится призами, в том числе грантом на обучение в любом вузе страны. В свободное время девушка занимается
«Мисс Россия» — один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получила новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
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