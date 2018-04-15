Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Варнава стала ведущей реалити-шоу на ТНТ
В России построили тягач «Вощина-1»
Тарасов и Костенко станут родителями девочки
Что станет с ипотекой после введения санкций
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
00:46 (мск), источник: ТАСС

«Мисс Россией-2018» стала Юлия Полячихина из Чувашии

Она получила новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году стала представительница Республики Чувашия Юлия Полячихина, передает корреспондент ТАСС с места события. Финал конкурса прошел в субботу в Концертном зале «Барвиха».

Читайте также
Как выглядит самая красивая девушка России. Фото

Имя победительницы назвала «Мисс Россия-2017» Полина Попова. Она пожелала победительнице «окунуться в целый год сказки и чудес».

«Я безумно счастлива, даже не могу описать словами», — сказала Полячихина. Она рассказала, что уже учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики и пока не знает как распорядится призами, в том числе грантом на обучение в любом вузе страны. В свободное время девушка занимается фитнесс-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.

«Мисс Россия» — один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получила новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 США, Франция и Великобритания начали бомбить Сирию. Онлайн
"Ваши дети не погибли, мы их спасли" -как врали мошенники в Кемерове
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Боксер предпочел отказаться от титула вместо поединка в РФ
Лавров: экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
Страны НАТО единогласно поддержали удар по Сирии
Минфин ожидает укрепления курса рубля до прежних позиций
Спорт
По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей Лидер чемпионата не реализовал пенальти, зато дважды красиво забил со штрафных и разгромил в гостях бело-голубых, которые праздновали 95-летие
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь