«Мисс Россией-2018» стала Юлия Полячихина из Чувашии

«Я безумно счастлива, даже не могу описать словами», — сказала Полячихина. Она рассказала, что уже учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики и пока не знает как распорядится призами, в том числе грантом на обучение в любом вузе страны. В свободное время девушка занимается фитнесс-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.