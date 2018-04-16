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10:59 (мск), источник: РИА Новости

В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца

РИМ, 15 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Покупатель дома на севере Италии, пришедший осмотреть выставленную на аукцион недвижимость, обнаружил мумифицированное тело бывшего владельца, сообщили местные СМИ.

Дом в городке городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы поступил в продажу после прекращения поступления платежей за ипотеку и коммунальные услуги. Торги должны были состояться 24 апреля и стартовать с 27 тысяч евро.

В минувшую среду один из потенциальных покупателей пришел осмотреть дом с представителем судебных органов. Внутри они внезапно обнаружили мумифицированное тело, ждавшее их на диване в сидячей позе. Испугавшись, мужчины вызвали карабинеров.

Тело принадлежало бывшему владельцу дома, 42-летнему Вальтеру Даль-Дзотто. Его смерть произошла минувшим летом. Даль-Дзотто был одиноким и малообщительным человеком. Он жил один после смерти матери двумя годами ранее. У него оставались отец и брат, проживавшие в соседнем городе, однако связь он с ними не поддерживал. В какой-то момент Даль-Дзотто потерял работу и вскоре перестал платить по счетам. В его доме даже выключили электричество, а потом и вовсе выставили на продажу.

В связи с печальной историей мужчины итальянские СМИ вспомнили о недавнем случае с обнаружением тела 75-летнего профессора из Венеции. Труп пожилого мужчины пролежал семь лет, прежде чем его в марте обнаружил случайно забравшийся в дом воришка.

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