В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
РИМ, 15 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Покупатель дома на севере Италии, пришедший осмотреть выставленную на аукцион недвижимость, обнаружил мумифицированное тело бывшего владельца, сообщили местные СМИ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.