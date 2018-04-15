Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
02:59 (мск), источник: РИА Новости

В США стартовала ракета-носитель Atlas V

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал с миссией для космического командования ВВС США, оснащенная российским двигателем РД-180 ракета выводит на орбиту три аппарата, сообщила компания-оператор запуска United Launch Alliance (ULA).

Старт ракеты был дан в 02.13 мск воскресенья.

Читайте также
Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле «Протона» и «Ангары»

Первая ступень ракеты-носителя Atlas V в конфигурации 551, принадлежащая ULA, оснащена российским двигателем РД-180, а также пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne. В такой конфигурации ракета-носитель способна вывести на геостационарную орбиту груз весом до 3,8 тонн.

Ракета выводит на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник CBAS (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM), а также космический аппарат EAGLE (ESPA Augmented GEO Laboratory Experiment). Последний создан компанией Orbital ATK, по данным специализированных СМИ, на его платформе размещены по меньшей мере пять экспериментов для ВС США, в том числе субспутник Mycroft.

Через приблизительно семь часов после старта РН доставит аппараты на геостационарную орбиту на высоту приблизительно 39 тысяч километров над экватором Земли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
'Мы ребята с юмором': Симоньян рассказала, как RT 'троллит' США
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
СМИ сообщили о мощных взрывах около Алеппо
США запустили ракету Atlas V с двумя военными аппаратами
Боксер предпочел отказаться от титула вместо поединка в РФ
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
В Госдепе назвали условие возвращения к диалогу с Сирией
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь