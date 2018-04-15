В США стартовала ракета-носитель Atlas V
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости.
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости.
Старт ракеты был дан в 02.13 мск воскресенья.
Первая ступень
Ракета выводит на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник CBAS (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM), а также космический аппарат EAGLE (ESPA Augmented GEO Laboratory Experiment). Последний создан компанией Orbital ATK, по данным специализированных СМИ, на его платформе размещены по меньшей мере пять экспериментов для ВС США, в том числе субспутник Mycroft.
Через приблизительно семь часов после старта РН доставит аппараты на геостационарную орбиту на высоту приблизительно 39 тысяч километров над экватором Земли.
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