В США запустили ракету-носитель Atlas V с двумя военными аппаратами
Старт был дан в 02:13 мск в воскресенье.
Старт был дан в 02:13 мск в воскресенье.
Старт был дан в 19:13 по времени Восточного побережья США (в 02:13 мск в воскресенье).
С 2002 года это 77-й пуск Atlas V. «Через одну минуту и 40 секунд после пуска полет проходит нормально», — сообщили в компании.
CBAS предназначен для наращивания возможностей существующей группировки американских военных спутников связи. Как пояснила ULA, данный аппарат сконструирован для последовательной передачи данных через ретрансляционную линию связи таких спутников.
EAGLE, по словам компании, представляет собой экспериментальную платформу, предназначенную для демонстрации маневренности космического аппарата, способного выводить до шести различных грузов на геостационарную орбиту. Данный аппарат оснащен технологическими наработками, призванными находить аномальные явления в космосе и составлять характеристику потенциальных столкновений с малыми космическими телами.
ULA была основана в 2006 году. Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin.
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