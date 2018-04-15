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03:04 (мск), источник: ТАСС

В США запустили ракету-носитель Atlas V с двумя военными аппаратами

Старт был дан в 02:13 мск в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance в субботу осуществила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с двумя аппаратами военного назначения. Трансляция запуска ведется на сайте компании.

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Старт был дан в 19:13 по времени Восточного побережья США (в 02:13 мск в воскресенье).

С 2002 года это 77-й пуск Atlas V. «Через одну минуту и 40 секунд после пуска полет проходит нормально», — сообщили в компании.

CBAS предназначен для наращивания возможностей существующей группировки американских военных спутников связи. Как пояснила ULA, данный аппарат сконструирован для последовательной передачи данных через ретрансляционную линию связи таких спутников.

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EAGLE, по словам компании, представляет собой экспериментальную платформу, предназначенную для демонстрации маневренности космического аппарата, способного выводить до шести различных грузов на геостационарную орбиту. Данный аппарат оснащен технологическими наработками, призванными находить аномальные явления в космосе и составлять характеристику потенциальных столкновений с малыми космическими телами.

ULA была основана в 2006 году. Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin.

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