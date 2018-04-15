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11:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольская «Смена» весеннюю часть сезона начала с победы

Футболисты города Юности поднялись на второе место в зоне «Восток».

Стартовала весенняя часть сезона-2017/18 среди футбольных команд зоны «Восток» второго дивизиона. Комсомольская «Смена» первый матч после «зимней спячки» проводила в Омске с «Иртышом» и одержала победу — 1:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Подопечные Максима Швецова открыли счёт уже на 12-й минуте после точного удара Виталия Яна и сохранили победный результат до финального свистка.

В составе «Смены» наблюдались два в недавнем прошлом игрока «СКА-Хабаровск» — Василий Плётин и Никита Дьяченко.

Благодаря этой победе комосомольчане с 20 очками с четвёртой строчки сразу переместились на вторую. Всего на очко больше у «Сахалина», который в этом туре с таким же счётом 1:0 обыграл в Барнауле динамовцев. Правда, островитяне сыграли на матч больше.

Очередной матч «Смена» проведёт 17 апреля в Барнауле.

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