Комсомольская «Смена» весеннюю часть сезона начала с победы

Стартовала весенняя часть сезона-2017/18 среди футбольных команд зоны «Восток» второго дивизиона. Комсомольская «Смена» первый матч после «зимней спячки» проводила в Омске с «Иртышом» и одержала победу — 1:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Подопечные Максима Швецова открыли счёт уже на 12-й минуте после точного удара Виталия Яна и сохранили победный результат до финального свистка.



В составе «Смены» наблюдались два в недавнем прошлом игрока «СКА-Хабаровск» — Василий Плётин и Никита Дьяченко.



Благодаря этой победе комосомольчане с 20 очками с четвёртой строчки сразу переместились на вторую. Всего на очко больше у «Сахалина», который в этом туре с таким же счётом 1:0 обыграл в Барнауле динамовцев. Правда, островитяне сыграли на матч больше.



Очередной матч «Смена» проведёт 17 апреля в Барнауле.