Дополнительные автобусы пустят в Хабаровске в Родительский день
Работать общественный транспорт будет столько, сколько потребуется.
Работать общественный транспорт будет столько, сколько потребуется.
17 апреля в Родительский день дополнительно на маршруты в Хабаровске выйдут 36 автобусов и троллейбусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для того чтобы горожане могли без толчеи и долгого ожидания на остановках побывать на местах захоронений, в Родительский день будет организовано четыре специальных автобусных и троллейбусных маршрута, — сообщили корреспонденту агентства в Хабаровском межотраслевом
По словам диспетчера, решение принято мэрией Хабаровска. Определены время движения общественного транспорта и сами маршруты. Так с 10.00 до 19.00 дополнительные пассажирские автобусы и троллейбусы будут ходить сообщением: «Южный микрорайон — Городское кладбище (центральный вход)»; «Комсомольская площадь — Троллейбусное депо»; «Судоверфь — Троллейбусное депо»; «Речной вокзал — Кладбище (район села Матвеевка)».
— Возить хабаровчан будут как муниципальные, так и коммерческие перевозчики. Как и в прошлые годы контроль за загрузкой общественного транспорта в родительский день возьмут на себя сотрудники управления транспорта администрации Хабаровска. Если будет необходимо, то время работы специальных автобусов и троллейбусов может быть продлено, — объяснили в
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