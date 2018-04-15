Дополнительные автобусы пустят в Хабаровске в Родительский день

Источник: Хабаровский край сегодня

17 апреля в Родительский день дополнительно на маршруты в Хабаровске выйдут 36 автобусов и троллейбусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Для того чтобы горожане могли без толчеи и долгого ожидания на остановках побывать на местах захоронений, в Родительский день будет организовано четыре специальных автобусных и троллейбусных маршрута, — сообщили корреспонденту агентства в Хабаровском межотраслевом навигационно-информационном центре.

По словам диспетчера, решение принято мэрией Хабаровска. Определены время движения общественного транспорта и сами маршруты. Так с 10.00 до 19.00 дополнительные пассажирские автобусы и троллейбусы будут ходить сообщением: «Южный микрорайон — Городское кладбище (центральный вход)»; «Комсомольская площадь — Троллейбусное депо»; «Судоверфь — Троллейбусное депо»; «Речной вокзал — Кладбище (район села Матвеевка)».