Развитием детского туризма займутся в Хабаровском крае
Для школьников появятся новые туры.
Для школьников появятся новые туры.
Развитие внутреннего детского туризма обсудили на совещании в Хабаровске. На сегодняшний день в крае реализуются все его формы: промышленный и профориентационный,
— Они разработали 52 туристических маршрута по Хабаровскому краю, России и за рубежом, представили более 100 экскурсионных программ различной направленностей, — уточнил начальник управления по туризму правительства Хабаровского края Виталий Селюков.
При этом, как отметил заместитель председателя правительства края Александр Федосов, особое внимание надо обратить на продвижение туров по Хабаровскому краю.
— Нужно сделать так, чтобы дети понимали, в каком уникальном регионе они живут, в чем его эксклюзивность.
— В 2017 году к программе присоединился Верхнебуреинский район с экскурсией «Чегдомын — шахтерская столица края», — отметил Виталий Селюков.
Подобные экскурсии на промышленные предприятия уже реализуются в
В рамках проекта «Люби и знай свой край» вскоре появятся новые туристические маршруты: обзорная экскурсия «Амурск — город молодых», «Николаевск — первый город на Амуре», «Царство Хозяйки медной горы», «Императорская Гавань — морские ворота Хабаровского края», а также туры выходного дня с посещением культурных и природных объектов Комсомольского района.
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