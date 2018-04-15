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11:30 (мск), источник: Вести Приморье

Дороги о. Русский превратились в «глиняный каток» (видео)

По словам очевидцев, не менее десятка машин «улетели» с дороги в кювет. На видео в кювет «заскользил» огромный пассажирский автобус.

Прошедший накануне дождь превратил грунтовые дороги острова Русский в настоящий «глиняный каток», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на публикации в соцсетях Владивостока. По словам очевидцев, не менее десятка машин «улетели» с дороги в кювет. На видео в кювет «заскользил» огромный пассажирский автобус.

Напомним, что ранее «Вести:Приморье» сообщали, что «на о. Русский пытаются привести в порядок грунтовые дороги.».

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