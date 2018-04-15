Погода 15 апреля: грозы и сильный ветер

По информации РГП «Казгидромет», большая часть территории Казахстана в воскресенье, 15 апреля, будет оставаться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Только на востоке, и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, возможен град..



По прогнозу синоптиков, в Жамбылской области днем местами ожидается гроза, возможен град, местами туман, усиление ветра 15−20, днем порывы 23 м/с.