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07:09 (мск), источник: 365info.kz

Погода 15 апреля: грозы и сильный ветер

Только на востоке, и юге республики местами ожидается дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 60% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: 365info.kz

По информации РГП «Казгидромет», большая часть территории Казахстана в воскресенье, 15 апреля, будет оставаться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Только на востоке, и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, возможен град..

По прогнозу синоптиков, в Жамбылской области днем местами ожидается гроза, возможен град, местами туман, усиление ветра 15−20, днем порывы 23 м/с.

В Южно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидается гроза, возможен град, местами усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 20−25, порывы 28 м/с..

В Костанайской и Карагандинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра местами 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с, ночью местами туман, днем местами гроза.

В Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Павлодарской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15−20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

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