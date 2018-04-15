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07:35 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве в воскресенье ожидается до +17°С

В Москве в воскресенье, 15 апреля, ожидается до +17°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 60% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в европейской части России в мае этого года будет существенно теплее, чем в 2017 году.

«Температурный фон мая, по предварительным оценкам, ожидается около и выше нормы на европейской территории России — будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что более детальный прогноз будет представлен Гидрометцентром позже.

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