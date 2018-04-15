В Находке открыли новый железнодорожный парк

Строительство парка завершено в рамках реализации Третьей очереди специализированного угольного терминала «Восточного Порта». Новая железнодорожная инфраструктура предназначена для распределения грузопотока как на Третью очередь и действующий специализированный угольный комплекс АО «Восточный Порт», так и на другие портовые терминалы в бухте Врангеля.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель министра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Надежда Жихарева, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Сергей Храмагин, и.о. начальника Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Игорь Филатов, руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» Андрей Дрегваль. В своем выступлении Максим Соколов отметил значимость реализации данного проекта. «Сегодня мы открываем ключевое звено для дальнейшего развития нашего крупнейшего специализированного угольного порта Восточный. Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей транспортной системы, позволят решить задачи, поставленные президентом страны в послании Федеральному Собранию. Увеличение пропускной способности угольного порта в полной мере отвечает решению этих задач. Это очень инновационный проект, и порт соответствует самым высоким экологическим стандартам при перевалке угля. Также это один из элементов по расширению провозных мощностей БАМа и Транссиба. Открытие нового парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и создаст необходимые возможности для работы Третьей очереди угольного терминала, доведя таким образом общую мощность до 40 млн тонн. Разумеется, проект решает вопросы социальной поддержки работающих на объекте, новый терминал позволит создать дополнительно 500 рабочих мест», — сказал он. Министр выразил благодарность администрации Приморского края за поддержку проекта, и вручил ведомственные награды работникам, принимавшим участие в строительстве парка.