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08:07 (мск), источник: Известия

Тренер сборной РФ по борьбе против концерта Бузовой во Владикавказе

Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Парламента Северной Осетии Дзамбалат Тедеев призвал отменить концерт Ольги Бузовой во Владикавказе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, жители республики обеспокоены предстоящим концертом. Тедеев заявил, что солидарен с соплеменниками и считает, что выступление ведущей программы «Дом-2» недопустимо на осетинской земле, пишет «Спорт-Экспресс».

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