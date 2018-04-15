Тренер сборной РФ по борьбе против концерта Бузовой во Владикавказе
Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Парламента Северной Осетии Дзамбалат Тедеев призвал отменить концерт Ольги Бузовой во Владикавказе.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Парламента Северной Осетии Дзамбалат Тедеев призвал отменить концерт Ольги Бузовой во Владикавказе.
Об этом он сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.
По его словам, жители республики обеспокоены предстоящим концертом. Тедеев заявил, что солидарен с соплеменниками и считает, что выступление ведущей программы «Дом-2» недопустимо на осетинской земле, пишет «Спорт-Экспресс».
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