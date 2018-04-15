Скончался режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

Обладатель двух премий «Оскар» за лучший фильм года ушел из жизни 13 апреля после непродолжительной болезни, сообщила его супруга.

Милош Форман начал свою карьеру в Чехословакии. После подавления движения «Пражской весны» 1968 года он эмигрировал в США, где снял два фильма, которые стали обладателями «Оскара» в главной категории «лучший фильм года». Это были «Пролетая над гнездом кукушки» (пять премий «Оскар») и «Амадей» (1984, восемь премий «Оскар»).