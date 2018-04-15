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08:23 (мск), источник: Газета.Ру

Скончался режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман скончался в возрасте 86 лет, передает ТВ Центр.

Источник: AFP 2018

Обладатель двух премий «Оскар» за лучший фильм года ушел из жизни 13 апреля после непродолжительной болезни, сообщила его супруга.

Милош Форман начал свою карьеру в Чехословакии. После подавления движения «Пражской весны» 1968 года он эмигрировал в США, где снял два фильма, которые стали обладателями «Оскара» в главной категории «лучший фильм года». Это были «Пролетая над гнездом кукушки» (пять премий «Оскар») и «Амадей» (1984, восемь премий «Оскар»).

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