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11:03 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье потеплеет до +23

Долгожданное потепление после дождливых и пасмурных выходных ожидается в Приморье на новой неделе. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +23 градусов, однако на побережье будет прохладно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: Восток Медиа

По информации портала «Примпогода», в начале следующей недели гребень антициклона обусловит в Приморье спокойную и без осадков погоду. Ночной фон температур составит +4… -2 градуса, в горных районах воздух выхолодится до -8. Днём будет тепло, +12… +18 градусов.

В дальнейшем погодные условия Приморского края будут определять два барических образования. Континентальные районы окажутся в тёплом секторе циклона, который будет смещаться с Китая на Амурскую область и Хабаровский край. Обойдётся без осадков. Температурный фон повысится на 3−6 градусов. Местами воздух прогреется до +23 градусов.

На прибрежные районы будет оказывать влияние гребень япономорского антициклона. Южными ветрами будет выноситься слоистая облачность, холодный и сырой воздух, появятся очаги тумана. Поэтому в прибрежной зоне днём станет прохладнее.

Во Владивостоке первый рабочий день новой недели ожидается солнечным и тёплым. Температура воздуха ночью составит +2… +5 градусов, днём +13… +15 градусов. В дальнейшем ночные температуры существенно не изменятся, а дневные понизятся на 4−6 градусов. При этом усилится ветер.

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