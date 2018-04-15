В Приморье потеплеет до +23

Источник: Восток Медиа

По информации портала «Примпогода», в начале следующей недели гребень антициклона обусловит в Приморье спокойную и без осадков погоду. Ночной фон температур составит +4… -2 градуса, в горных районах воздух выхолодится до -8. Днём будет тепло, +12… +18 градусов.

В дальнейшем погодные условия Приморского края будут определять два барических образования. Континентальные районы окажутся в тёплом секторе циклона, который будет смещаться с Китая на Амурскую область и Хабаровский край. Обойдётся без осадков. Температурный фон повысится на 3−6 градусов. Местами воздух прогреется до +23 градусов.

На прибрежные районы будет оказывать влияние гребень япономорского антициклона. Южными ветрами будет выноситься слоистая облачность, холодный и сырой воздух, появятся очаги тумана. Поэтому в прибрежной зоне днём станет прохладнее.