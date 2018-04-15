Факты и вымыслы об ароматерапии: как запахи влияют на здоровье людей

Растительные эфирные масла в Древнем Китае сжигали для окуривания помещений, египтяне добавляли в растворы для бальзамирования умерших, римляне брали с собой в термы. Но наука занялась этим сравнительно недавно. Термин «ароматерапия» ввел в 1920-х годах французский химик Рене-Морис Гаттефос (Rene-Maurice Gattefosse).
В растениях, безусловно, есть полезные вещества. Например, кору ивы жевали издревле, чтобы лечить воспаления, а потом в ней обнаружили ацетилсалициловую кислоту, известную теперь как аспирин. Но одно дело принимать лекарства в таблетках, и совсем другое — вдыхать. Как подтвердить, что запах оказывает терапевтический эффект? Каков физический механизм воздействия? В ароматерапии дают только субъективные описания, не поддающиеся проверке. Например, сообщают, что запах розмарина проясняет ум и улучшает память, лаванда успокаивает и снимает стресс, беспокойство, депрессию, лечит бессонницу. У масла можжевельника вообще насчитали 17 благотворных эффектов: от афродизиака до успокоительного.
С 1980-х годов развивается новое научное направление — аромакология, то есть изучение того, как запахи влияют на физиологию, здоровье. В 2007 году американские ученые проанализировали все статьи, где публиковались данные о лечебных эффектах запахов. Только 18 из них были признаны доступными для научного анализа, да и то с определенными оговорками. Проводить такие исследования сложно, потому что в них много субъективного, неясно, как методика эксперимента сказывается на результате, и, главное, неизвестно, каков механизм воздействия запаха на организм.
Возможно, молекулы ароматного вещества напрямую влияют на обонятельные нейроны и далее на мозг или на эндокринную систему. Либо химические субстанции проникают в кровь через нос или слизистую легких и потом распространяются по всему организму. Это подтверждают опыты на грызунах, у которых в крови обнаружили молекулы вдыхаемых эфирных масел. В других опытах крысы успокаивались, вдыхая цедрол — компонент кедра, хотя у них было повреждено обоняние. Конечно, лечение запахами было бы удобно, ведь эффект после вдыхания мгновенный, и доза вещества требуется значительно меньше, чем при приеме таблеток. Но чтобы разработать научно обоснованную ароматерапию, нужно понять механизм действия запаха, а до этого пока далеко.
Интересные результаты дали опыты ученых из Австрии с линалоолом, основным компонентом лавандового масла. Когда его нанесли на кожу участникам эксперимента, у них немного упало систолическое давление крови (верхнее). Это можно рассматривать как аналог массажа, но признать терапевтический эффект эфирного масла мешает тот факт, что массаж сам по себе успокаивает, снимает напряжение.
В России проект «Влияние запаховой среды на физиологический статус и когнитивные процессы человека» поддерживает Российский научный фонд. Его участники из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича и Орловского государственного университета выяснили, что запахи лаванды и мяты улучшают память школьников в возрасте 10−11 лет. Анализ слюны участников до и после эксперимента показал, что вдыхание мяты сильнее всего снижает уровень гормона кортизола, который регулирует стресс. Поскольку из других работ известно, что высокий уровень кортизола в организме ослабляет память, значит, делают вывод ученые, мята снимает стресс.
Все наблюдаемые эффекты можно объяснить иначе — через психологическое воздействие. То есть человек реагирует на запах согласно своему опыту и ожиданиям, а также через обучение. В пользу этой гипотезы говорит то, что люди испытывают эмоции, меняют поведение в соответствии с тем, приятен запах или нет. Например, посетители супермаркета, в котором приятный запах, более склонны помочь другим покупателям. Сотрудники компаний тоже лучше работают, ставят себе более высокие цели, если в помещении приятно пахнет.
Еще один фактор — заранее сформированные представления. Когда 90 студенткам сообщили, что приятный запах в помещении расслабляет, у них действительно снизились сердцебиение и проводимость кожи, хотя распыляли всего лишь лаванду и неролиевое масло из померанца. Все студентки отметили, что у них улучшилось настроение. То же самое они сказали, побывав в помещении с плацебо, то есть с веществом без запаха.
Сторонники психологической гипотезы считают, что химическая природа запаха вторична, главное — психическое воздействие. В какой-то мере об этом свидетельствуют культурные, индивидуальные и даже гендерные различия в восприятии запахов. Например, у мужчин, три дня подряд гулявших по лесу, снизился уровень гормона адреналина. Есть также данные о том, что ароматерапия облегчает депрессию. В целом пока психологическая гипотеза ароматерапии лучше подтверждается экспериментами.
Вне зависимости от того, научна ароматерапия или нет, не следует забывать, что компоненты эфирных масел могут вызвать аллергию, особенно при длительном воздействии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.