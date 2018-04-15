«В загс или на кладбище?» Почему Красную горку отмечают неправильно
РИА Новости, Антон Скрипунов, Сергей Стефанов. Православная церковь завершает Светлую Пасхальную неделю праздником.
РИА Новости, Антон Скрипунов, Сергей Стефанов. Православная церковь завершает Светлую Пасхальную неделю праздником.
В народе его называют Красной горкой. С ним связано немало обрядов, в которых легко запутаться. О том, что дозволено делать в этот день православному человеку, а что нет, — в материале РИА Новости.
Не искать чудес
В Церкви этот день называется Антипасхой. Богослужебные книги дают уточнение столь необычному наименованию: Воскресение, подобное Пасхе. Церковь вспоминает также явление воскресшего Христа апостолу Фоме. Отсюда еще одно название праздника — Фомина неделя («неделя» в церковнославянском языке означает «воскресенье»).
Удивительно, но Священное Писание рисует учеников Христа вполне натуралистично, без ореола безусловной праведности. Ведь первыми, кто усомнился в том, что Христос воскрес, были как раз апостолы. Мария Магдалина рассказала им, что Учитель явился ей и велел сообщить им о Его восстании из мертвых. Но они не поверили. И вечером того же дня Христос уже сам явился апостолам и, как повествует евангелист Матфей, «упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили».
Фома, как свидетельствует евангелист Иоанн, по
На восьмой день собравшимся вместе апостолам снова является Христос. И говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!».
Церковь неслучайно выделяет это событие.
То есть не искавшие внешних чудес, подтверждения своей веры, кто из самых принципов христианского вероучения, из доверия к Церкви, к апостольскому преданию на нем и на собственном религиозном опыте строит свою веру, а не ищет внешних, чудесных ее подтверждений.
«Этот принцип в историческом христианстве всегда считался очень важным. Это один из принципов, отличающих истинное христианство от разного рода сектантских движений», — объясняет профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.
Праздник с «высоких гор»
История народного названия праздника уходит в дохристианские времена. В этот день в деревнях устраивали массовые гуляния на окрестных холмах, где земля уже успевала прогреться и подсохнуть.
Есть предположение, что отмечали его на высоких горах, откуда снег сходил в первую очередь, и там первыми расцветали цветы. Красная — то есть «красивая»
И, конечно, в это время, которое наши предки связывали с пробуждением природы, принято было играть свадьбы.
Когда жениться?
С Красной горкой связано немало обычаев. Причем порой трудно понять, какие из них христианские, а какие нет.
Например, считается, что в этот день нужно обязательно сыграть свадьбу и обвенчаться. В некоторых регионах даже проходят массовые церемонии бракосочетания. А до Фоминой недели этого делать нельзя.
По церковному уставу венчание не совершается в многодневные посты, а после Великого поста — еще и на неделе после Пасхи. Получается в общей сложности около девяти недель.
«Понятно, что за это время накапливается и число желающих повенчаться. Да и само время весеннее естественным течением жизни располагает к совершению бракосочетаний», — объясняет представитель Церкви.
Есть и еще один нюанс. «Церковь всегда воспринимала приготовления к вступлению в брак как период взаимного воздержания от интимной близости, и Великий пост в этом смысле хорошее время для будущих супругов — как урок жизни в любви, но в воздержании», — говорит священнослужитель.
По его словам, эти два фактора и привели к закреплению народной традиции венчаться на Фомино воскресенье.
Обычай из СССР
Еще принято считать, что на Красную горку нужно обязательно проведать усопших родственников. Поэтому в этот день на кладбищах нет отбоя от посетителей. Например, московские власти из года в год пускают ради этого (как на Пасху, так и на Антипасху) бесплатные автобусы.
По словам протоиерея Максима Козлова, в годы хрущевских гонений, когда примерно две трети из существовавших в СССР храмов были закрыты и Церковь вновь стала подвергаться разнообразным атакам, религиозные чувства людей «искали выхода в
«Это выражалось в посещении могил родственников на Пасху — в самый день Пасхи или в Антипасху. Было в этом
Если же говорить о церковном уставе, то он предполагает совершать первое после Пасхи поминовение усопших, в том числе и посещение кладбищ, лишь во вторник второй недели по Пасхе, на Радоницу (в этом году она приходится на 17 апреля. — Прим. ред.)
А на Красную горку, в день памяти Фомы «неверующего», все православные призываются на праздничную литургию в храм.
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