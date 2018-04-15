В Москве нашли «шахматный клад» времен Ивана Грозного
Ученые разыскали в фондах Музея Москвы необычную шахматную фигурку,
Ученые разыскали в фондах Музея Москвы необычную шахматную фигурку,
Костяной слон состоял из двух частей, тщательно подогнанных друг к другу и соединявшихся резьбой. Тайна так и осталась бы неразгаданной, если бы не другая находка, сообщает телеканал «360».
В 1993 году при реконструкции Манежной площади, на месте, где в
В апреле 2017 года во время масштабных работ на Пречистенке археологам вновь попался шахматный слон. На этот раз находку изучили тщательнее и обнаружили, что фигурка — с «секретом».
Четыре кругляша были сделаны на Московском монетном дворе, еще одна — на Тверском.
«Мы тогда призвали коллег из московских музеев изучить свои фонды на предмет наличия подобных артефактов. И вот спустя год благодаря внимательности сотрудников Музея Москвы была обнаружена шахматная фигура, которую тоже удалось раскрыть. Все части были идеально подогнаны, создавалось полное впечатление ее монолитности. Какой клад был спрятан в этой фигуре, остается только догадываться», — сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
По заверениям историков, всего должно быть 32 фигуры. Однако нашлись пока только две. Общая сумма клада при таком наполнении составила бы 160 копеек. По тем временам — солидные деньги, ведь за копейку во времена Грозного отдавали целого гуся. В Московии копейки начали ходить после денежной реформы Елены Глинской в 1535 году.
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