Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей
Задержаны высокопоставленные сотрудники ФСБ: что нашли при обыске
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
В Киеве признали: Западная Украина встретит армию РФ хлебом-солью
Украина испугалась ответа России на арест «Норда»
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
08:32 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве нашли «шахматный клад» времен Ивана Грозного

Ученые разыскали в фондах Музея Москвы необычную шахматную фигурку, когда-то использовавшуюся в качестве тайника.

Источник: Агентство «Москва»
Читайте также
Улицы сокровищ

Костяной слон состоял из двух частей, тщательно подогнанных друг к другу и соединявшихся резьбой. Тайна так и осталась бы неразгаданной, если бы не другая находка, сообщает телеканал «360».

В 1993 году при реконструкции Манежной площади, на месте, где в XVIII—XIX вв.еках стояла усадьба купцов Силиных, археологи, сопровождавшие работы, нашли костяного шахматного слона с отломанной верхушкой. Фигурку направили в музейные запасники и забыли о ней на четверть века.

В апреле 2017 года во время масштабных работ на Пречистенке археологам вновь попался шахматный слон. На этот раз находку изучили тщательнее и обнаружили, что фигурка — с «секретом».

Развинтив ее, ученые достали из потайной полости 10 серебряных копеек, отчеканенных вручную примерно в 1533—1538 годах — во времена правления Ивана Грозного.

Четыре кругляша были сделаны на Московском монетном дворе, еще одна — на Тверском.

Читайте также
Старина столичная

«Мы тогда призвали коллег из московских музеев изучить свои фонды на предмет наличия подобных артефактов. И вот спустя год благодаря внимательности сотрудников Музея Москвы была обнаружена шахматная фигура, которую тоже удалось раскрыть. Все части были идеально подогнаны, создавалось полное впечатление ее монолитности. Какой клад был спрятан в этой фигуре, остается только догадываться», — сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Вероятно, купцы Силины были обладателями целого набора шахмат с тайниками внутри.

По заверениям историков, всего должно быть 32 фигуры. Однако нашлись пока только две. Общая сумма клада при таком наполнении составила бы 160 копеек. По тем временам — солидные деньги, ведь за копейку во времена Грозного отдавали целого гуся. В Московии копейки начали ходить после денежной реформы Елены Глинской в 1535 году.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Скрипаль понадеялась на отставку Мэй
Дания призналась, что она не сможет остановить «Северный поток — 2»
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
В США усомнились в законности удара по Сирии
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Как запахи влияют на здоровье людей
Депутат призвал запретить концерт Бузовой во Владикавказе
Скрипалей отравили не «Новичком», заявил разработчик
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь