Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Мотосезон откроют в Минске в воскресенье в рамках Международной специализированной выставки «Мотовелоэкспо», сообщили Sputnik организаторы.

Открытие мотосезона состоится 15 апреля на базе столичного Дворца спорта — здесь проходит очередная выставка «Мотовелоэкспо».

Как рассказали Sputnik организаторы, в рамках открытия мотосезона запланирован ряд мероприятий: чемпионат страны по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов, велосипедов, соревнования по велотриалу, выступления на скейтбордах и даже показ одежды «ЛедиБайкс».

Обещают организаторы и презентацию 15 мотоклубов республики, в том числе «Ночные волки MC», «PATRIOTS MCC», «Ласточки» и другие.

Также ожидается и проезд колонны байкеров — от Ледового Дворца спорта до Дворца спорта на проспекте Победителей. Там же днем пройдут показательные выступления, выставки мото- и велотехники.