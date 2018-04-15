Мотосезон откроют в Минске в воскресенье
В рамках открытия мотосезона пройдет чемпионат республики по кастомайзингу и аэрографии, а также ряд других мероприятий.
В рамках открытия мотосезона пройдет чемпионат республики по кастомайзингу и аэрографии, а также ряд других мероприятий.
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Мотосезон откроют в Минске в воскресенье в рамках Международной специализированной выставки «Мотовелоэкспо», сообщили Sputnik организаторы.
Открытие мотосезона состоится 15 апреля на базе столичного Дворца спорта — здесь проходит очередная выставка «Мотовелоэкспо».
Как рассказали Sputnik организаторы, в рамках открытия мотосезона запланирован ряд мероприятий: чемпионат страны по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов, велосипедов, соревнования по велотриалу, выступления на скейтбордах и даже показ одежды «ЛедиБайкс».
Обещают организаторы и презентацию 15 мотоклубов республики, в том числе «Ночные волки MC», «PATRIOTS MCC», «Ласточки» и другие.
Также ожидается и проезд колонны байкеров — от Ледового Дворца спорта до Дворца спорта на проспекте Победителей. Там же днем пройдут показательные выступления, выставки мото- и велотехники.
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