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08:48 (мск), источник: 365info.kz

В Астане обсудили проект «100 новых учебников»

Рассмотрены различные аспекты хода реализации программы «Рухани жаңғыру».

Источник: 365info.kz

В Астане состоялся круглый стол, посвященный обсуждению выступления главы государства на презентации проекта программы «Рухани жаңғыру — Новое гуманитарное знание.

100 новых учебников на казахском языке", сообщает сайт премьер-министра. В рамках круглого стола рассмотрены различные аспекты хода реализации программы «Рухани жаңғыру». В особенности проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» задачах.

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В своем приветственном слове декан факультета журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, к.ф.н., профессор Кайрат Сак отметил высокую роль программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в модернизации общественного сознания. Профессор акцентировал внимание на научно-исследовательских проектах Факультета в создании условий перехода казахского языка на латиницу и возможностях научного проектирования для молодежи.

От имени Института Евразийской интеграции выступила заместитель директора Наталья Калашникова. По ее словам, анализ социологических исследований, проведенных Институтом, показал, что в казахстанском обществе фиксируется высокий уровень поддержки модернизационных процессов, проводимых государством. Отмечена значимость деятельности студенческой молодежи в модернизации национального сознания, особая роль проекта «100 новых учебников» в деле просвещения молодого поколения. Также особо было подчеркнуто президентское видение стратегии в образовательной и научной сферах, позволяющей «осуществить пятилетку общенационального обучения».

В ходе круглого стола участники получили возможность подробно ознакомиться с презентованными главе государства учебниками, выпущенных в рамках проекта «100 новых учебников на казахском языке», и встретиться с автором перевода учебника — заведующим кафедрой казахского и русского языков университета КазГЮУ, кандидатом филологических наук, ассоциированным профессором Уланом Еркинбаевым, который работает над новым изданием. С комментариями также выступили магистранты и докторанты кафедры политологии, которые будут обучаться по учебникам нового поколения.

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