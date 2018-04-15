В Астане обсудили проект «100 новых учебников»
Рассмотрены различные аспекты хода реализации программы «Рухани жаңғыру».
Рассмотрены различные аспекты хода реализации программы «Рухани жаңғыру».
В Астане состоялся круглый стол, посвященный обсуждению выступления главы государства на презентации проекта программы «Рухани жаңғыру — Новое гуманитарное знание.
100 новых учебников на казахском языке", сообщает сайт
В своем приветственном слове декан факультета журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, к.ф.н., профессор Кайрат Сак отметил высокую роль программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в модернизации общественного сознания. Профессор акцентировал внимание на
От имени Института Евразийской интеграции выступила заместитель директора Наталья Калашникова. По ее словам, анализ социологических исследований, проведенных Институтом, показал, что в казахстанском обществе фиксируется высокий уровень поддержки модернизационных процессов, проводимых государством. Отмечена значимость деятельности студенческой молодежи в модернизации национального сознания, особая роль проекта «100 новых учебников» в деле просвещения молодого поколения. Также особо было подчеркнуто президентское видение стратегии в образовательной и научной сферах, позволяющей «осуществить пятилетку общенационального обучения».
В ходе круглого стола участники получили возможность подробно ознакомиться с презентованными главе государства учебниками, выпущенных в рамках проекта «100 новых учебников на казахском языке», и встретиться с автором перевода учебника — заведующим кафедрой казахского и русского языков университета КазГЮУ, кандидатом филологических наук, ассоциированным профессором Уланом Еркинбаевым, который работает над новым изданием. С комментариями также выступили магистранты и докторанты кафедры политологии, которые будут обучаться по учебникам нового поколения.
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