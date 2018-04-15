Полицейские пожаловались Телибекову на неработающие планшеты

«А пока сотрудникам патрульной службы остается лишь довольствоваться внешним видом новенького планшета. Правда есть и определенные преимущества. “В случае схватки с преступниками мы можем использовать их в качестве метательного оружия или дубинки” — отметил один из блюстителей порядка», — следует из сообщения общественного деятеля.



По информации Телибекова в январе 2018 года начальник управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев заявил на брифинге, что в течение первого квартала все полицейские будут обеспечены девайсами. Использование планшетов даст хороший результат: сократится время оформления нарушения с 30−45 минут до пяти.



«В этом планшете имеются все данные водителей, имеются все ограничения на транспортные средства, водитель в розыске или нет. Все данные интегрированы, сразу попадают в республиканскую базу. Через пять минут можно уже платить штраф» — заверил алматинцев Мураталиев.