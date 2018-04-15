Полицейские пожаловались Телибекову на неработающие планшеты
Алматинские
Алматинские
«Месяц назад им выдали планшеты, призванные облегчить работу блюстителей порядка. Однако радость оказалась преждевременной. Воспользоваться новым техническим средством невозможно.
«Планшеты не подключены к интернету. Все уперлось в тендер, который должен определить, кто будет оплачивать обслуживание наших планшетов» — признались полицейские.
В адрес министра МВД Касымова направлено письмо с просьбой проверить указанные факты.
«Если они подтвердятся, следует незамедлительно принять меры» — говорится в послании правозащитников.
«А пока сотрудникам патрульной службы остается лишь довольствоваться внешним видом новенького планшета. Правда есть и определенные преимущества. “В случае схватки с преступниками мы можем использовать их в качестве метательного оружия или дубинки” — отметил один из блюстителей порядка», — следует из сообщения общественного деятеля.
По информации Телибекова в январе 2018 года начальник управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев заявил на брифинге, что в течение первого квартала все полицейские будут обеспечены девайсами. Использование планшетов даст хороший результат: сократится время оформления нарушения с 30−45 минут до пяти.
«В этом планшете имеются все данные водителей, имеются все ограничения на транспортные средства, водитель в розыске или нет. Все данные интегрированы, сразу попадают в республиканскую базу. Через пять минут можно уже платить штраф» — заверил алматинцев Мураталиев.
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