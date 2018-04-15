Сахарным диабетом всё чаще болеют дети в Иркутской области

Источник: Вести Иркутск

— Шесть раз где-то мерю.

Каждое утро, в течение дня и перед сном. 12-летний Мавлонбек следит за уровнем сахара в крови. Мальчик уже больше года живет с диабетом. 6 уколов инсулина в сутки. Старается справляться сам.

— Когда в живот надоест ставить, в руку вкалываю иногда. Я в живот вообще боялся колоть, я сам себе в руку вкалывал. А потом меня научили в живот, — говорит житель Иркутска Мавлонбек Иващенко.

Диагноз «сахарный диабет» стал для семьи потрясением. Активный, спортивный мальчик никогда не жаловался на здоровье. Наследственных предпосылок нет. Резко начал много пить и ходить в туалет. Мама насторожилась и записала сына к врачу. Но в тот же вечер пришлось вызывать скорую.

— Больше 43 уже сахар был. Он упал. И выходит хирург и говорит: у вас сахарный диабет. Я говорю, не может быть такого. Потом я его забрала в областную, все, говорят, сахарный диабет, — говорит мама Мавлонбека Ольга Иващенко.

Заболевание, которое невозможно предугадать. У детей оно возникает резко. И причин ученые найти не могут. Однако ясно одно. Количество детей с сахарным диабетом 1 типа растёт во всем мире. В 2014-м в Прибайкалье выявили 48 случаев. В 2017-ом эта цифра — уже 94. И 30 детей всего за первые три месяца этого года.

— Большое количество детей в возрасте 10−14 лет. Но надо сказать, что впервые сахарный диабет появляется и у детей до года. И таких детей до трехлетнего возраста становится все больше и больше. То есть, сахарный диабет помолодел, — говорит главный детский эндокринолог Иркутской области Людмила Холмогорова.

Сегодня в Прибайкалье с сахарным диабетом первого типа живут 586 детей. Раз в год они проходят лечение в стационаре детской областной больницы. Единственном в регионе. Здесь и детей, и родителей учат в школе диабета. Как правильно питаться, как не допустить осложнений. Лекарства выдают бесплатно.

— Сейчас мы пользуемся инсулинами аналоговыми, то есть, они максимально приближены к человеческому инсулину. И в этом их преимущество. Инсулины мы используем разные. И подбираются конкретно под каждого ребенка, — говорит главный детский эндокринолог Иркутской области Людмила Холмогорова.

Сегодня в Иркутской области есть два подростка и с сахарным диабетом второго типа. Здесь уже причина — неправильный образ жизни, избыточный вес. С такими семьями в детской областной больнице работают психологи. В первую очередь, говорят специалисты, надо начинать с самодисциплины.

— Чтобы ребенок поменял образ жизни, конечно, это должны начать с себя взрослые. Всегда трудно начать с себя, и поэтому хочется привести на консультацию ребенка и попросить психологов, вот помогите, пожалуйста, — говорит заведующая Центром психотерапевтической помощи детям ИОКБ

Марина Хорошун.

Сахарный диабет — не приговор. Это особый образ жизни. Соблюдая все рекомендации врача дети ходят в школу, занимаются спортом. И ничем не отличаются от сверстников.