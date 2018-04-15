Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
В России построили тягач «Вощина-1»
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Екатерина Скулкина кардинально сменила имидж
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Сахарным диабетом всё чаще болеют дети в Иркутской области

В Иркутске можно всего за 2 рубля проверить себя на сахарный диабет. Такой шанс дает всероссийская акция «Предиабет. Время действовать.» В пограничном состоянии, которое возникает перед тем, как заболевание захватит человека полностью, сейчас живет почти 20 процентов россиян. Но самое страшное, что от сахарного диабета первого типа стали страдать дети, и с каждым годом их все больше.

Источник: Вести Иркутск

— Шесть раз где-то мерю.

Каждое утро, в течение дня и перед сном. 12-летний Мавлонбек следит за уровнем сахара в крови. Мальчик уже больше года живет с диабетом. 6 уколов инсулина в сутки. Старается справляться сам.

—  Когда в живот надоест ставить, в руку вкалываю иногда. Я в живот вообще боялся колоть, я сам себе в руку вкалывал. А потом меня научили в живот, — говорит житель Иркутска Мавлонбек Иващенко.

Диагноз «сахарный диабет» стал для семьи потрясением. Активный, спортивный мальчик никогда не жаловался на здоровье. Наследственных предпосылок нет. Резко начал много пить и ходить в туалет. Мама насторожилась и записала сына к врачу. Но в тот же вечер пришлось вызывать скорую.

— Больше 43 уже сахар был. Он упал. И выходит хирург и говорит: у вас сахарный диабет. Я говорю, не может быть такого. Потом я его забрала в областную, все, говорят, сахарный диабет, — говорит мама Мавлонбека Ольга Иващенко.

Заболевание, которое невозможно предугадать. У детей оно возникает резко. И причин ученые найти не могут. Однако ясно одно. Количество детей с сахарным диабетом 1 типа растёт во всем мире. В 2014-м в Прибайкалье выявили 48 случаев. В 2017-ом эта цифра — уже 94. И 30 детей всего за первые три месяца этого года.

— Большое количество детей в возрасте 10−14 лет. Но надо сказать, что впервые сахарный диабет появляется и у детей до года. И таких детей до трехлетнего возраста становится все больше и больше. То есть, сахарный диабет помолодел, — говорит главный детский эндокринолог Иркутской области Людмила Холмогорова.

Сегодня в Прибайкалье с сахарным диабетом первого типа живут 586 детей. Раз в год они проходят лечение в стационаре детской областной больницы. Единственном в регионе. Здесь и детей, и родителей учат в школе диабета. Как правильно питаться, как не допустить осложнений. Лекарства выдают бесплатно.

— Сейчас мы пользуемся инсулинами аналоговыми, то есть, они максимально приближены к человеческому инсулину. И в этом их преимущество. Инсулины мы используем разные. И подбираются конкретно под каждого ребенка, — говорит главный детский эндокринолог Иркутской области Людмила Холмогорова.

Сегодня в Иркутской области есть два подростка и с сахарным диабетом второго типа. Здесь уже причина — неправильный образ жизни, избыточный вес. С такими семьями в детской областной больнице работают психологи. В первую очередь, говорят специалисты, надо начинать с самодисциплины.

— Чтобы ребенок поменял образ жизни, конечно, это должны начать с себя взрослые. Всегда трудно начать с себя, и поэтому хочется привести на консультацию ребенка и попросить психологов, вот помогите, пожалуйста, — говорит заведующая Центром психотерапевтической помощи детям ИОКБ
Марина Хорошун.

Сахарный диабет — не приговор. Это особый образ жизни. Соблюдая все рекомендации врача дети ходят в школу, занимаются спортом. И ничем не отличаются от сверстников.

— Я его настраиваю, что это сахарный диабет, тебе с ним придется жить, — говорит мама Мавлонбека Ольга Иващенко.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс
Российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В США усомнились в законности удара по Сирии
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
Депутат призвал запретить концерт Бузовой во Владикавказе
Скрипалей отравили не «Новичком», заявил разработчик
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь