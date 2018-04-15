Хабаровская антимонопольная служба заинтересовалась платной парковкой аэропорта
На эту тему сайт УФАС по Хабаровскому краю запустил опрос.
На эту тему сайт УФАС по Хабаровскому краю запустил опрос.
Как сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, в основном люди жалуются на то, что бесплатная парковка находится далеко. В тоже время на платной временной стоянке неудовлетворительно организована работа. К тому же, как считают граждане, цены на оказываемые услуги высокие.
— Если вы планируете или уже пользовались услугами парковки для временной стоянки в аэропорту Хабаровск (Новый), пожалуйста, ответьте на вопросы. Если у вас нет необходимого аккаунта, можно скачать анкету, отметить в ней ответы и выслать на указанную почту, — отмечается на сайте ведомства.
Прохождение опроса, как подчеркивают в УФАС, не займет много времени.
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