Хабаровская антимонопольная служба заинтересовалась платной парковкой аэропорта

Источник: Комсомольская правда

Из-за многочисленных обращений антимонопольная служба обратила внимание на платную парковку хабаровского аэропорта. Заинтересованных граждан просят ответить на вопросы опричника в режиме онлайн, либо заполнить анкету.

Как сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, в основном люди жалуются на то, что бесплатная парковка находится далеко. В тоже время на платной временной стоянке неудовлетворительно организована работа. К тому же, как считают граждане, цены на оказываемые услуги высокие.

— Если вы планируете или уже пользовались услугами парковки для временной стоянки в аэропорту Хабаровск (Новый), пожалуйста, ответьте на вопросы. Если у вас нет необходимого аккаунта, можно скачать анкету, отметить в ней ответы и выслать на указанную почту, — отмечается на сайте ведомства.