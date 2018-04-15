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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровская антимонопольная служба заинтересовалась платной парковкой аэропорта

На эту тему сайт УФАС по Хабаровскому краю запустил опрос.

Источник: Комсомольская правда

Из-за многочисленных обращений антимонопольная служба обратила внимание на платную парковку хабаровского аэропорта. Заинтересованных граждан просят ответить на вопросы опричника в режиме онлайн, либо заполнить анкету.

Как сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, в основном люди жалуются на то, что бесплатная парковка находится далеко. В тоже время на платной временной стоянке неудовлетворительно организована работа. К тому же, как считают граждане, цены на оказываемые услуги высокие.

— Если вы планируете или уже пользовались услугами парковки для временной стоянки в аэропорту Хабаровск (Новый), пожалуйста, ответьте на вопросы. Если у вас нет необходимого аккаунта, можно скачать анкету, отметить в ней ответы и выслать на указанную почту, — отмечается на сайте ведомства.

Прохождение опроса, как подчеркивают в УФАС, не займет много времени.

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