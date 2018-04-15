Ужесточить наказание за взятки в вузах предлагают иркутяне

Источник: Вести Иркутск

— Случалось ли вам или вашим знакомым «благодарить» преподавателя?

— В моей группе такого нет. На моем потоке такого нет. Про другие группы ничего не могу сказать.

— Нет, мои знакомые не благодарили.

— Мне нет, не приходилось. Но сталкивался с этим, сталкивался.

— Нет, вообще никогда.

— В Иркутске и Иркутской области не знаю, но у меня есть знакомый в Улан-Удэ, которым да, приходилось.

— На самом деле знаю такие случаи, были такие случаи.

— Ну не у нас в университете, не в ИГУ, а в БГУ приходилось.

— Да нет, в принципе, такого не было. Ну вообще, у меня тоже такого ни разу не было.

— Допустимы ли денежные отношения между преподавателями и студентами? Кого осуждаете больше — тех, кто даёт или тех, кто берёт?

— Студент, он же взятки дает.

— Преподавателя, потому что он должен давать знания.

— Потому что все честно должно быть, своими силами должны оценки зарабатываться, а не какими-то поблажками или еще чем-то.

— Я думаю, да. Спасибо нужно сказать. Конфеты можно, да, можно, в принципе.

— Нет, как-то мы с таким не сталкивались. Преподаватели, потому что берут.

— Зачем тогда вообще учиться, если ты даешь взятки. Ну, а смысл, ну иди тогда и купи себе диплом.

— Ну, нет, наверное невозможно. Какая это будет учеба. Получается, если можно купить знания, то можно все купить. Любовь, отношения.

— Я считаю, что нет. Я считаю, что если ты должен знать, то ты должен.

— Они же готовят специалистов в какой-то области, а если за взятки ставить зачеты, экзамены, то что за специалист-то получится. Получится просто мешок денег.

— Только если студент-практикант и учится.

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— Как можно решить проблему взяток в вузах?