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10:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Ужесточить наказание за взятки в вузах предлагают иркутяне

Пожаловаться на преподавателя, если он попросит вознаграждение, готовы только 12% респондентов. А уж рассказать об этом на камеру — единицы. Так и наши прохожие.

Источник: Вести Иркутск

— Случалось ли вам или вашим знакомым «благодарить» преподавателя?

— В моей группе такого нет. На моем потоке такого нет. Про другие группы ничего не могу сказать.
— Нет, мои знакомые не благодарили.
— Мне нет, не приходилось. Но сталкивался с этим, сталкивался.
— Нет, вообще никогда.
— В Иркутске и Иркутской области не знаю, но у меня есть знакомый в Улан-Удэ, которым да, приходилось.
— На самом деле знаю такие случаи, были такие случаи.
— Ну не у нас в университете, не в ИГУ, а в БГУ приходилось.
— Да нет, в принципе, такого не было. Ну вообще, у меня тоже такого ни разу не было.

— Допустимы ли денежные отношения между преподавателями и студентами? Кого осуждаете больше — тех, кто даёт или тех, кто берёт?

— Студент, он же взятки дает.
— Преподавателя, потому что он должен давать знания.
— Потому что все честно должно быть, своими силами должны оценки зарабатываться, а не какими-то поблажками или еще чем-то.
— Я думаю, да. Спасибо нужно сказать. Конфеты можно, да, можно, в принципе.
— Нет, как-то мы с таким не сталкивались. Преподаватели, потому что берут.
— Зачем тогда вообще учиться, если ты даешь взятки. Ну, а смысл, ну иди тогда и купи себе диплом.
— Ну, нет, наверное невозможно. Какая это будет учеба. Получается, если можно купить знания, то можно все купить. Любовь, отношения.
— Я считаю, что нет. Я считаю, что если ты должен знать, то ты должен.
— Они же готовят специалистов в какой-то области, а если за взятки ставить зачеты, экзамены, то что за специалист-то получится. Получится просто мешок денег.
— Только если студент-практикант и учится.

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— Как можно решить проблему взяток в вузах?

— Да никак с этим не бороться — это всегда было и будет. Такая страна у нас.
— С этим трудно бороться. Ну я не знаю, в нашей стране никак.
— Просто им зарплату повысить надо, маленькая зарплата у них сильно.
— Нужно улучшить качество и систему обучения, чтобы было интересно. Нужно проводить проверки, тогда взяток точно не будет.
— Ну просто очень решается. Нужно получить суверенитет. Как получал Китай, Индия. Как получали очень многие страны. …
— Нужно ужесточить наказание. Украл, взял на руку. И все.
— Просто ужесточить уголовное наказание, более строгим сделать.
— Мне кажется, надо просто менять персонал, самих преподавателей надо менять, кто так делает.

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