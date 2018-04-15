Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня

Источник: Башинформ

По данным синоптиков, 15 апреля в Башкирии ожидается местами небольшой снег с дождем. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем достигнет 5−10 градусов тепла.

16 апреля в понедельник также местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 0 до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 4−9 градусов тепла.