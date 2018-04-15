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10:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз погоды на ближайшие три дня.

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Источник: Башинформ

По данным синоптиков, 15 апреля в Башкирии ожидается местами небольшой снег с дождем. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем достигнет 5−10 градусов тепла.

16 апреля в понедельник также местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 0 до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 4−9 градусов тепла.

17 апреля в республике прогнозируются ночью небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 1 до 6 градусов мороза. Днем теплее — плюс 4 — 9 градусов.

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