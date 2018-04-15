Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня
УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз погоды на ближайшие три дня.
УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптиков, 15 апреля в Башкирии ожидается местами небольшой снег с дождем. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем достигнет 5−10 градусов тепла.
16 апреля в понедельник также местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северный,
17 апреля в республике прогнозируются ночью небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем без осадков. Ветер
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