Распоряжение о маломерных судах подписал врио губернатора Приморья
Сегодня, 15 апреля, на водных объектах Приморского края открывается навигация маломерных судов, об этом DEITA. RU сообщили в
Сегодня, 15 апреля, на водных объектах Приморского края открывается навигация маломерных судов, об этом DEITA. RU сообщили в
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
В краевом департаменте гражданской защиты рассказали, что в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.
«Выход на акватории разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном», — отметили в ведомстве.
Напомним, в случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей — 101.
Ирина Петрова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.