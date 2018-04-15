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10:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Распоряжение о маломерных судах подписал врио губернатора Приморья

Сегодня, 15 апреля, на водных объектах Приморского края открывается навигация маломерных судов, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе края.

Источник: ДЕЙТА

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

В краевом департаменте гражданской защиты рассказали, что в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.

«Выход на акватории разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что до выхода в море нужно постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна.

Напомним, в случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей — 101.

Ирина Петрова.

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