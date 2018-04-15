Распоряжение о маломерных судах подписал врио губернатора Приморья

В краевом департаменте гражданской защиты рассказали, что в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.

«Выход на акватории разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном», — отметили в ведомстве.