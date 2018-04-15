В 8 городах Казахстана ухудшилось качество воздуха
В 12 городах воздух станет чище.
В 12 городах воздух станет чище.
По информации РГП «Казгидромет», метеорологические условия в воскресенье, 15 апреля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 8 городов.
Так, по прогнозу синоптиков, в Актау, Жанаозене, Атырау, Костанае, Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Таразе,
Неблагоприятные метеорологические условия — это сочетание таких краткосрочных метеорологических факторов как штиль, слабый ветер, туман, инверсия. Они способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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