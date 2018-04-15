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11:32 (мск), источник: 365info.kz

В 8 городах Казахстана ухудшилось качество воздуха

В 12 городах воздух станет чище.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 73% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: 365info.kz

По информации РГП «Казгидромет», метеорологические условия в воскресенье, 15 апреля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 8 городов.

Так, по прогнозу синоптиков, в Актау, Жанаозене, Атырау, Костанае, Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Таразе, Усть-Каменогорске, Аксае, Уральске, Шымкенте метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. В Актобе, Алматы, Астане, Караганде, Аксу, Экибастузе, Павлодаре, Талдыкоргане метеоусловия наоборот способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеорологические условия — это сочетание таких краткосрочных метеорологических факторов как штиль, слабый ветер, туман, инверсия. Они способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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