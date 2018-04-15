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10:41 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы вышли на пикеты против застройки территории завода комбайнов

Красноярцы 14 апреля вышли на одиночные пикеты против планируемой застройки территории завода комбайнов. Акция протеста весь день шла на Красной площади города и рядом с бывшим заводом.

Источник: Reuters

Горожане уже собирают подписи под обращением к врио губернатора Александру Уссу и мэру Сергею Ерёмину с просьбой не отдавать землю под высотную застройку и вместо этого разбить парк.

«Сегодня во многих городах России проходит акция в поддержку экологии. Для Красноярска это особенно актуально, режим чёрного неба лишает жителей здоровья. У нас есть право дышать чистым воздухом и об этом праве мы сегодня заявляем. Меня пугает перспектива заселения еще 45 тысяч жителей в центр города. Высотки и огромная стройка точно не улучшат качество воздуха, а наоборот, усугубят», — говорит активистка Анна Стрига.

Красноярский завод комбайнов разорился и закрылся в 2013 году. Его территорию в сто гектаров власти намерены отдать под плотную жилую застройку, соответствующий проект даже показали в 2016 году на Красноярском экономическом форуме. Район будет состоять из типовых 10-этажных панельных домов и высоток в 18−25 этажей. Строить его собирается фирма «Сибиряк». Директор «Сибиряка», депутат Горсовета Владимир Егоров заочно уже ответил активистке Анне Стрига и потребовал от неё 3 млрд рублей в обмен на свой отказ от застройки.

Красноярцы надеются на помощь мэра: он уже запрещал подобное строительство на правом берегу, как раз напротив завода комбайнов. Глава города отозвал разрешение у строителей, поскольку стена высоток ещё больше усугубила бы ситуацию с экологией.

Подписи красноярцев против застройки и с требованием разбить парк собирают и в письменном виде, и через интернет.

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