Красноярцы вышли на пикеты против застройки территории завода комбайнов

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Горожане уже собирают подписи под обращением к врио губернатора Александру Уссу и мэру Сергею Ерёмину с просьбой не отдавать землю под высотную застройку и вместо этого разбить парк.

«Сегодня во многих городах России проходит акция в поддержку экологии. Для Красноярска это особенно актуально, режим чёрного неба лишает жителей здоровья. У нас есть право дышать чистым воздухом и об этом праве мы сегодня заявляем. Меня пугает перспектива заселения еще 45 тысяч жителей в центр города. Высотки и огромная стройка точно не улучшат качество воздуха, а наоборот, усугубят», — говорит активистка Анна Стрига.

Красноярский завод комбайнов разорился и закрылся в 2013 году. Его территорию в сто гектаров власти намерены отдать под плотную жилую застройку, соответствующий проект даже показали в 2016 году на Красноярском экономическом форуме. Район будет состоять из типовых 10-этажных панельных домов и высоток в 18−25 этажей. Строить его собирается фирма «Сибиряк». Директор «Сибиряка», депутат Горсовета Владимир Егоров заочно уже ответил активистке Анне Стрига и потребовал от неё 3 млрд рублей в обмен на свой отказ от застройки.

Красноярцы надеются на помощь мэра: он уже запрещал подобное строительство на правом берегу, как раз напротив завода комбайнов. Глава города отозвал разрешение у строителей, поскольку стена высоток ещё больше усугубила бы ситуацию с экологией.