Так можно получить звание «Снежный барс» в Приморье
Какие вершины нужно покорить, чтобы получить звание «Приморский барс», узнал корреспондент DEITA. RU.
Какие вершины нужно покорить, чтобы получить звание «Приморский барс», узнал корреспондент DEITA. RU.
Этот почетный знак имеет овальную форму. На лицевой стороне изображены три горные вершины, а над ними стилизованное изображение леопарда в прыжке. В верхней части — развивающийся флаг Приморского края, в нижней — эмблема
Мало кто знает, как он выглядит, еще меньше людей стали его счастливыми обладателями. Только 144 человека были удостоены звания «Приморский барс», ведь эта задача не из легких. Необходимо покорить 10 вершин Приморского края и сделать фотографии в контрольных местах, чтобы подтвердить сое пребывание на самых высоких точках гор.
«Самой сложной для меня показалась гора Сестра, — рассказывает Светлана Харитонова, обладательница звания “Приморский барс”, — но отчасти таковой ее сделала погода — весь день шли дожди, только изредка переставая. А остальные вершины мне ничем не запомнились».
Такое звание получают самые матерые туристы. И и они не считают это сверх заслугами, есть те, кто покорили все эти вершины, но за значком не гонятся.
«Я думаю любой, кто может нормально ходить, способен покорить каждую из этих вершин, — говорит Александр Пафатнов, член туристического клуба “Путешествия и приключения”, — самое главное, от чего нужно исходить — безопасность. Каждый год десятки людей теряются, даже на этих горах, иногда заканчивается всё печально».
«Из этого списка — Облачная, Сестра и Горец представляют наибольшую сложность, — продолжает турист, — все они отличаются переменчивой погодой. При всей простоте “Барса” для спортивного туризма, относиться халатно к ним нельзя. Для Облачной и Сестры очень важно планирование пути, а именно — время выезда и расчет времени, чтобы максимально использовать световой день. Знаю немало случаев, когда группа выходила в обед и возвращалась по ночи, к чему чаще всего не была готова. Отсюда очевидно, что надо быть готовыми к неожиданностям — необходимо наличие нормального налобного фонарика у каждого. С Гольцом сложность была в маршруте — один раз заходили с лесосклада и изначально поздно вышли, в другой раз зашли с Запада, но снега было по пояс. На третий раз зимой всё же зашли на неё. Осенью, конечно, проще. Чуть сложнее Ольховая и Лысая, но для опытных туристов эти горы проблем не представляют».
За восхождение на все указанные вершины вручается свидетельство и сам почетный знак. На представленных фотографиях должны быть четко и ясно видно контрольное место на вершине и претендент на награждение Почетным знаком «Приморский барс». На обратной стороне каждой фотографии разборчиво пишут название горы, фамилии, имена и отчества претендентов и дату восхождения. Формат фотографии — 13×18 см.
«Для меня самой сложной стала г. Читинза, — рассказывает Евгений Марков, член туристического клуба “Приключения и путешествия”, — я думаю, что по причине затяжного подъема, от подножья и до самой вершины почти нет ровных участков. Мой совет: смотреть погоду и под нее снаряжение подбирать. Иметь в группе человека, знающего маршрут, и средства навигации с запасом батареек».
«Наибольшие трудности у меня вызвало восхождение на гору Ольховую в 2016 году, — рассказывает Александр Березнюк, обладатель почетного знака “Приморский барс”, — тогда я неудачно оступился и дернул мышцу на ноге. Но тем не менее поднялся на вершину к озерам. Сложно было спускаться обратно к подножью — шел медленно, опираясь на палку».
«Безусловно, есть ощущение ачивки, — говорит Светлана Харитонова, обладательница звания “Приморский барс”, — а особенной гордости за себя нет, это всего лишь 10 не самых сложных горок». Ачивка — это достижения, полученные в ходе выполнения определенных заданий, за которые даются призы или бонусы. В нашем случае за покорение приморских вершин.
«В первую очередь, я горжусь не собой, а тем, что могу заниматься в свободное время любимыми вещами, — говорит Александр Березнюк, обладатель почетного знака “Приморский барс”, — ходить в походы, встречаться с друзьями, наслаждаться природой, фотографировать. В этом и заключается кусочек счастья».
Александра Чистик.
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