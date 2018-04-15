Так можно получить звание «Снежный барс» в Приморье

Этот почетный знак имеет овальную форму. На лицевой стороне изображены три горные вершины, а над ними стилизованное изображение леопарда в прыжке. В верхней части — развивающийся флаг Приморского края, в нижней — эмблема Туристско-спортивного Союза России. Значок окаймлен с правой стороны веткой дуба, с левой — веткой кедра с шишками.

Мало кто знает, как он выглядит, еще меньше людей стали его счастливыми обладателями. Только 144 человека были удостоены звания «Приморский барс», ведь эта задача не из легких. Необходимо покорить 10 вершин Приморского края и сделать фотографии в контрольных местах, чтобы подтвердить сое пребывание на самых высоких точках гор.

На горе Облачная (1854 м.) нужно сфотографироваться у деревянного креста с памятными досками, на г. Снежная (1682 м.) — у тригопункта, на г. Сестра (1671 м.) — на фоне обелиска и тригопункта, на г. Ольховая (1669 м.) — у тригопункта и озера, на г. Голец (1604 м.) — у тригопункта с южной стороны, на г. Лысая (1560 м.) — у тригопункта на фоне осыпи, на г. Ливадийская (Пидан, 1332 м.) — у обелиска, на г. Литовка (Фалаза, 1279 м.) — у деревянного креста, на г. Скалистая (Читинза, 1239 м.) — у тригопункта, на г. Воробей (1230 м.) — у тригопункта.

«Самой сложной для меня показалась гора Сестра, — рассказывает Светлана Харитонова, обладательница звания “Приморский барс”, — но отчасти таковой ее сделала погода — весь день шли дожди, только изредка переставая. А остальные вершины мне ничем не запомнились».

Такое звание получают самые матерые туристы. И и они не считают это сверх заслугами, есть те, кто покорили все эти вершины, но за значком не гонятся.

«Я думаю любой, кто может нормально ходить, способен покорить каждую из этих вершин, — говорит Александр Пафатнов, член туристического клуба “Путешествия и приключения”, — самое главное, от чего нужно исходить — безопасность. Каждый год десятки людей теряются, даже на этих горах, иногда заканчивается всё печально».

Александр покорил все десять вершин, но значок еще не оформлял, это для него не главное. Он считает, что «Барс» имеет условную поэтапность. Есть самые простые горы из данного списка, такие как, Пидан, Фалаза, Читинза. Их хватит, чтобы понять, как ходить, в чём и с кем. Много нештатных ситуаций связано с низкой квалификацией гидов, которые берутся отвести людей в горы, но не имеют опыта в случае непредвиденных сложностей. Например, туман, который в две трети случаев висит на плато Облачной, может очень легко увести не туда, если нет электронной навигации или компаса. Хотя бы банальный навигатор уже позволит не уйти в сторону.

«Из этого списка — Облачная, Сестра и Горец представляют наибольшую сложность, — продолжает турист, — все они отличаются переменчивой погодой. При всей простоте “Барса” для спортивного туризма, относиться халатно к ним нельзя. Для Облачной и Сестры очень важно планирование пути, а именно — время выезда и расчет времени, чтобы максимально использовать световой день. Знаю немало случаев, когда группа выходила в обед и возвращалась по ночи, к чему чаще всего не была готова. Отсюда очевидно, что надо быть готовыми к неожиданностям — необходимо наличие нормального налобного фонарика у каждого. С Гольцом сложность была в маршруте — один раз заходили с лесосклада и изначально поздно вышли, в другой раз зашли с Запада, но снега было по пояс. На третий раз зимой всё же зашли на неё. Осенью, конечно, проще. Чуть сложнее Ольховая и Лысая, но для опытных туристов эти горы проблем не представляют».

За восхождение на все указанные вершины вручается свидетельство и сам почетный знак. На представленных фотографиях должны быть четко и ясно видно контрольное место на вершине и претендент на награждение Почетным знаком «Приморский барс». На обратной стороне каждой фотографии разборчиво пишут название горы, фамилии, имена и отчества претендентов и дату восхождения. Формат фотографии — 13×18 см.

«Для меня самой сложной стала г. Читинза, — рассказывает Евгений Марков, член туристического клуба “Приключения и путешествия”, — я думаю, что по причине затяжного подъема, от подножья и до самой вершины почти нет ровных участков. Мой совет: смотреть погоду и под нее снаряжение подбирать. Иметь в группе человека, знающего маршрут, и средства навигации с запасом батареек».

«Наибольшие трудности у меня вызвало восхождение на гору Ольховую в 2016 году, — рассказывает Александр Березнюк, обладатель почетного знака “Приморский барс”, — тогда я неудачно оступился и дернул мышцу на ноге. Но тем не менее поднялся на вершину к озерам. Сложно было спускаться обратно к подножью — шел медленно, опираясь на палку».

Еще один совет от Александра Пафатного для тех, кто всерьез настроен получить значок приморского барса: «Частая ошибка — сходить на Облачную, но оставить на потом Снежную. Я считаю, что их стоит делать связкой, потому что ехать ради одной Снежной — чересчур. За 2,5 дня можно без проблем охватить обе».

«Безусловно, есть ощущение ачивки, — говорит Светлана Харитонова, обладательница звания “Приморский барс”, — а особенной гордости за себя нет, это всего лишь 10 не самых сложных горок». Ачивка — это достижения, полученные в ходе выполнения определенных заданий, за которые даются призы или бонусы. В нашем случае за покорение приморских вершин.

«В первую очередь, я горжусь не собой, а тем, что могу заниматься в свободное время любимыми вещами, — говорит Александр Березнюк, обладатель почетного знака “Приморский барс”, — ходить в походы, встречаться с друзьями, наслаждаться природой, фотографировать. В этом и заключается кусочек счастья».