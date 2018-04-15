Большегрузам ограничили въезд по дорогам Свердловской области

В Свердловской области ограничат движение грузовых автомобилей по региональным дорогам. Изменения вступят в силу с 15 апреля. Введение временных ограничений должно защитить дороги от чрезмерных нагрузок и преждевременного разрушения.

— Весной автотрассы наиболее уязвимы, — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. — В порах дорожного покрытия накапливается много воды. Из-за чередования циклов замерзания и оттаивания в этот период под действием колес легко образуются выбоины, быстро увеличивающиеся в размерах. Летом при высоких температурах воздуха асфальтобетон прогревается и под действием колес большегрузов идет волнами, образует сдвиги и наплывы на дорожном покрытии.

Ограничения помогут сохранить дорожные покрытия целыми. Впрочем, полностью запрещать проезд не будут — исключения сделают для международных грузовых перевозок, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов, животных и их кормов, лекарств, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты.