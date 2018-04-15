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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Большегрузам ограничили въезд по дорогам Свердловской области

Изменения вступают в силу с 15 апреля.

В Свердловской области ограничат движение грузовых автомобилей по региональным дорогам. Изменения вступят в силу с 15 апреля. Введение временных ограничений должно защитить дороги от чрезмерных нагрузок и преждевременного разрушения.

— Весной автотрассы наиболее уязвимы, — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. — В порах дорожного покрытия накапливается много воды. Из-за чередования циклов замерзания и оттаивания в этот период под действием колес легко образуются выбоины, быстро увеличивающиеся в размерах. Летом при высоких температурах воздуха асфальтобетон прогревается и под действием колес большегрузов идет волнами, образует сдвиги и наплывы на дорожном покрытии.

Ограничения помогут сохранить дорожные покрытия целыми. Впрочем, полностью запрещать проезд не будут — исключения сделают для международных грузовых перевозок, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов, животных и их кормов, лекарств, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты.

Кроме того, по дорогам можно будет проезжать большегрузам, которые едут, чтобы помочь в ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировки дорожной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и военной техники. Ограничение будет действовать до 24 мая.

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