Большегрузам ограничили въезд по дорогам Свердловской области
Изменения вступают в силу с 15 апреля.
Изменения вступают в силу с 15 апреля.
В Свердловской области ограничат движение грузовых автомобилей по региональным дорогам. Изменения вступят в силу с 15 апреля. Введение временных ограничений должно защитить дороги от чрезмерных нагрузок и преждевременного разрушения.
— Весной автотрассы наиболее уязвимы, — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. — В порах дорожного покрытия накапливается много воды.
Ограничения помогут сохранить дорожные покрытия целыми. Впрочем, полностью запрещать проезд не будут — исключения сделают для международных грузовых перевозок, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов, животных и их кормов, лекарств, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты.
Кроме того, по дорогам можно будет проезжать большегрузам, которые едут, чтобы помочь в ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировки дорожной техники и материалов, применяемых при проведении
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