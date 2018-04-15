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10:01 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На праздничные выходные БЖД назначила более 100 дополнительных поездов

Более 100 дополнительных поездов назначила БЖД на время апрельских и майских праздников, сообщили в пресс-центре БЖД.

Источник: СБ - Беларусь сегодня
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«Всего с учетом спроса пассажиров на перевозки БЖД на апрельские и майские праздники и выходные дни в пределах Беларуси дополнительно назначила 91 поезд, в международном сообщении — 16 поездов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительные поезда будут курсировать в направлениях Минск-Коммунары, Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск, Минск-Витебск-Минск, Минск-Пинск-Минск.

Совместно с Российскими железными дорогами с 27 апреля по 1 мая БЖД ввела дополнительные поезда в направлениях Брест-Москва-Брест, Минск-Москва-Минск.

16—17 апреля дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Гомель-Сновск (Украина)-Гомель.

5 апреля — 2 мая транзитом через беларусь будут пущены дополнительные поезда № 229 Санкт-Петербург-Смоленск, № 559 Адлер-Калининград, № 239/240 Санкт-Петербург-Брянск-Санкт-Петербург, № 221 Москва-Брест и № 222 Брест-Смоленск.

БЖД и далее будет назначать дополнительные поезда с учетом роста пассажиропотока. Подробнее о дополнительных поездах и их расписание можно узнать на сайте БЖД, в железнодорожных кассах и по телефонам для справок.

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