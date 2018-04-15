На праздничные выходные БЖД назначила более 100 дополнительных поездов
Более 100 дополнительных поездов назначила БЖД на время апрельских и майских праздников, сообщили в
Более 100 дополнительных поездов назначила БЖД на время апрельских и майских праздников, сообщили в
«Всего с учетом спроса пассажиров на перевозки БЖД на апрельские и майские праздники и выходные дни в пределах Беларуси дополнительно назначила 91 поезд, в международном сообщении — 16 поездов», — говорится в сообщении
Дополнительные поезда будут курсировать в направлениях
Совместно с Российскими железными дорогами с 27 апреля по 1 мая БЖД ввела дополнительные поезда в направлениях
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5 апреля — 2 мая транзитом через беларусь будут пущены дополнительные поезда № 229
БЖД и далее будет назначать дополнительные поезда с учетом роста пассажиропотока. Подробнее о дополнительных поездах и их расписание можно узнать на сайте БЖД, в железнодорожных кассах и по телефонам для справок.
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