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10:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Паводковая ситуация в Башкирии — новые данные

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 4 обращения граждан по поводу подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорог. Всего с 1 апреля в Башкирии зафиксировано 722 таких случая подтопления талыми водами в 42 муниципалитетах Башкирии.

Что касается затопления и подтопления из-за подъема воды на реках, то с 1 апреля или с начала половодья в регионе было затоплено 5 домов, подтоплены 32 дома, а также 197 придомовых территорий и 10 участков дороги в 14 районах Башкирии. За сутки в регионе зафиксирован один такой случай подтопления из-за подъема воды на реках.

На временных водомерных постах республики сейчас отмечаются колебания уровней воды. Наблюдается ледостав на реках Архангельского, Белорецкого, Благовещенского, Дуванского, Краснокамского, Мечетлинского, Учалинского районов, а также в городских округах Нефтекамск и Сибай.

Максимальный подъем воды за сутки наблюдается на реке Белая — плюс 106 см за сутки. Текущий уровень достигает 588 см, выход на пойму — 950 см в районе села Кушнаренково.

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