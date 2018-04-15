Паводковая ситуация в Башкирии — новые данные

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 4 обращения граждан по поводу подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорог. Всего с 1 апреля в Башкирии зафиксировано 722 таких случая подтопления талыми водами в 42 муниципалитетах Башкирии.

Что касается затопления и подтопления из-за подъема воды на реках, то с 1 апреля или с начала половодья в регионе было затоплено 5 домов, подтоплены 32 дома, а также 197 придомовых территорий и 10 участков дороги в 14 районах Башкирии. За сутки в регионе зафиксирован один такой случай подтопления из-за подъема воды на реках.

На временных водомерных постах республики сейчас отмечаются колебания уровней воды. Наблюдается ледостав на реках Архангельского, Белорецкого, Благовещенского, Дуванского, Краснокамского, Мечетлинского, Учалинского районов, а также в городских округах Нефтекамск и Сибай.