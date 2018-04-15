Паводковая ситуация в Башкирии — новые данные
УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике.
УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике.
Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 4 обращения граждан по поводу подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорог. Всего с 1 апреля в Башкирии зафиксировано 722 таких случая подтопления талыми водами в 42 муниципалитетах Башкирии.
Что касается затопления и подтопления
На временных водомерных постах республики сейчас отмечаются колебания уровней воды. Наблюдается ледостав на реках Архангельского, Белорецкого, Благовещенского, Дуванского, Краснокамского, Мечетлинского, Учалинского районов, а также в городских округах Нефтекамск и Сибай.
Максимальный подъем воды за сутки наблюдается на реке Белая — плюс 106 см за сутки. Текущий уровень достигает 588 см, выход на пойму — 950 см в районе села Кушнаренково.
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