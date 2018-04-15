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10:14 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму

Эксперимент по внедрению единой школьной формы проходит в школе № 91 Ташкента и в школе № 4 в Сырдарьинской области.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В двух школах Узбекистана началось тестирование новой формы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эксперимент по внедрению единой школьной формы проходит в школе № 91 Ташкента и в школе № 4 в Сырдарьинской области. К разработке ее дизайна на конкурсной основе привлечены центр «Шарк либослари» при Ассоциации «Узтекстильпром», а также известные модельеры страны.

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Новая форма разделена на три возрастные группы. Это комплекты для 1−4, 5−7 и 8−11 классов. Из 30 представленных вариантов было выбрано по четыре комплекта одежды для младших, средних и старших классов.

«Для чистоты эксперимента было решено внедрить несколько комплектов формы сразу в двух разных школах. Родителей учеников попросили записывать свои замечания в специальную карту. Так, например, в рамках эксперимента предстоит выяснить, насколько форма будет комфортной и удобной для детей, насколько она ноская, сядет ли после стирки, качественная ли ткань, не покрывается ли она катышками и как ведет себя при глажке», — отметили в Ассоциации «Узтекстильпром».

Как отмечают дизайнеры, при создании коллекций учитывались три сезона — осень, зима и весна, а также возраст школьников, климатические особенности и традиции разных регионов Узбекистана, национальный менталитет, санитарные нормы. В моделях используются ткани и фурнитура отечественного производства, преимущественно натуральные материалы.

«Я подготовила 18 различных моделей школьной формы. Они отличаются по цветовой гамме, форме, используемым тканям. Как правило, каждая модель содержит четыре вещи: брюки, жилет, пиджак (куртка) и рубашку для мальчика, а также рубашку, жилет, жакет (куртка) и сарафан (юбка) для девочки. Предполагаемая стоимость комплекта варьируется в пределах от 140 до 200 тысяч сумов», — рассказала модельер «Шарк Либослари» Гульрух Джураева.

Разработчики постарались сделать комплекты удобными, эстетически привлекательными и доступными по цене, ведь школьная форма призвана повысить психологический настрой на получение знаний, сформировать чувство принадлежности к учебному заведению.

Эксперимент должен завершиться к концу этого учебного года, и уже со следующего во всех школах страны планируется ввести форменную одежду, произведенную отечественными предприятиями текстильной промышленности. При этом предполагается, что руководителям учебных заведений, родителям и ученикам будет предложено на выбор несколько утвержденных вариантов, которые можно будет приобрести в специализированных магазинах.

Напомним, что инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал Шавкат Мирзиёев в начале прошлого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства.

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