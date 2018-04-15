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10:25 (мск), источник: Publika.md

Православные христиане отмечают Радоницу

Сегодня — Радоница, день поминовения усопших. Во всех православных храмах совершаются заупокойные литургии. После них люди, как правило, идут на кладбище, раздают поминальные дары и вспоминают ушедших.

Источник: Publika.md

Светлый праздник Христова Воскресения вытесняет печаль о разлуке с родными и близкими. Обычай поминовения усопших пришел от римлян, которые культивировали уважение к памяти предков. С течением времени эти традиции изменились, но суть осталась прежней: самое главное в этот день — отдать дань памяти и уважения родственникам, близким и друзьям, которых нет вместе с нами.

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