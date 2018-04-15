Православные христиане отмечают Радоницу

Светлый праздник Христова Воскресения вытесняет печаль о разлуке с родными и близкими. Обычай поминовения усопших пришел от римлян, которые культивировали уважение к памяти предков. С течением времени эти традиции изменились, но суть осталась прежней: самое главное в этот день — отдать дань памяти и уважения родственникам, близким и друзьям, которых нет вместе с нами.