Православные христиане отмечают Радоницу
Сегодня — Радоница, день поминовения усопших. Во всех православных храмах совершаются заупокойные литургии. После них люди, как правило, идут на кладбище, раздают поминальные дары и вспоминают ушедших.
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Сегодня — Радоница, день поминовения усопших. Во всех православных храмах совершаются заупокойные литургии. После них люди, как правило, идут на кладбище, раздают поминальные дары и вспоминают ушедших.
Светлый праздник Христова Воскресения вытесняет печаль о разлуке с родными и близкими. Обычай поминовения усопших пришел от римлян, которые культивировали уважение к памяти предков. С течением времени эти традиции изменились, но суть осталась прежней: самое главное в этот день — отдать дань памяти и уважения родственникам, близким и друзьям, которых нет вместе с нами.
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