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10:34 (мск), источник: Вести Приморье

У Веркеенко и Путина оказались одни автомобильные «корни» (фото)

Первым автомобилем в семье Веркеенко был «Запорожец» красного цвета. Об этом глава Владивостока вспомнил при посещении городского музея Автомотостарины. «До сих пор помню нашу первую машину. У нас был точно такой же красный «Запорожец», — цитирует мэра его пресс-служба.

Накануне глава Владивостока Виталий Веркеенко посетил музей Автомотостарины. Здесь состоялась церемония открытия авторетросезона 2018 года. В мероприятии приняли участие десятки владивостокцев.

Музей Автомотостарины Владивостока — единственный в России музей подобного типа. Он располагает уникальной коллекцией автомототехники 20х-70х годов ХХ века. На экспозициях представлены свыше пятидесяти старинных автомобилей и мотоциклов различных марок и стран-производителей.

«Я с большим уважением отношусь к семье Шульжицких, которые внесли колоссальный вклад в восстановление авто и мототехники. Они смогли собрать под одной крышей такую замечательную коллекцию. Музей Автомотостарины — поистине уникальное место. Его должен посетить каждый, здесь действительно будет очень интересно всем — и взрослым, и детям», — сказал Виталий Васильевич.

По завершению церемонии открытия авторетросезона Виталий Веркеенко вместе с семьей осмотрелпредставленные в музее экспонаты и рассказал несколько случаев из своей жизни, связанных с советскими автомобилями, марки которых представлены на выставках.

Стоит отметить, что у Веркеенко оказались одинаковые автомобильные «корни» с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что «Запорожец» цвета «Белая ночь» достался семье Путиных просто сказочным образом. Родители выиграли его в лотерею. Маме Путина вместо сдачи в столовой дали лотерейный билет, который оказался на редкость везучим — по нему выпал выигрыш «Запорожец». Так в 1972 году тогда еще Путин-младший стал счастливым обладателем ушастого автомобиля.

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