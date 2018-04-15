Эти дома останутся без воды на следующей неделе во Владивостоке
Плановое отключение.
Плановое отключение.
На следующей неделе во Владивостоке вновь ожидается отключение от водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Дата начала:
Дата окончания:
Причина отключения:
Адреса:
Давыдова, 35, 40, 42, 42а.
Русская, 57б.
Дата начала:
Дата окончания:
Причина отключения:
Адреса:
Постышева, 3−13.
Дата начала:
Дата окончания:
Причина отключения:
Адреса:
Воронежская, 19.
Зои Космодемьянской, 16.
Каштановая.
Кипарисовая, 2, 4, 8, 7, 19, 27, 29, 31, 33, 47, 49.
Поселковая 1-я, 3а, 8, 11, 12, 13, 14, 16.
Поселковая 2-я, 1, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 28, 30−34.
Дата начала:
Дата окончания:
Причина отключения:
Адреса:
Стрелковая.
Дата начала:
Дата окончания:
Причина отключения:
Адреса:
Воропаева, 24, 28, 28а.
Фадеева, 1−43, 8−42.
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