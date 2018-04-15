Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Глава ЦРУ: военные США в Сирии убили несколько сотен русских
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:36 (мск), источник: VLADNEWS

Эти дома останутся без воды на следующей неделе во Владивостоке

Плановое отключение.

На следующей неделе во Владивостоке вновь ожидается отключение от водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Дата начала: 16.04.2018 — 09:00.

Дата окончания: 16.04.2018 — 17:00.

Причина отключения: 16.04.2018 г. Ремонтные работы.

Адреса:

Давыдова, 35, 40, 42, 42а.

Русская, 57б.

Дата начала: 17.04.2018 — 09:00.

Дата окончания: 17.04.2018 — 16:00.

Причина отключения: 17.04.2018 г. Ремонтные работы.

Адреса:

пр-т. 100 лет Владивостока, 57.

Постышева, 3−13.

Дата начала: 18.04.2018 — 09:00.

Дата окончания: 18.04.2018 — 17:00.

Причина отключения: 18.04.2018 г. Ремонтные работы.

Адреса:

Воронежская, 19.

Зои Космодемьянской, 16.

Каштановая.

Кипарисовая, 2, 4, 8, 7, 19, 27, 29, 31, 33, 47, 49.

Поселковая 1-я, 3а, 8, 11, 12, 13, 14, 16.

Поселковая 2-я, 1, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 28, 30−34.

Дата начала: 18.04.2018 — 09:00.

Дата окончания: 18.04.2018 — 19:00.

Причина отключения: 18.04.2018 г. Ремонтные работы.

Адреса:

Стрелковая.

Дата начала: 19.04.2018 — 09:00.

Дата окончания: 19.04.2018 — 19:00.

Причина отключения: 19.04.2018 г. Ремонтные работы.

Адреса:

Воропаева, 24, 28, 28а.

Фадеева, 1−43, 8−42.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Иномарка улетела в овраг в Приморье ...
Просроченная курица могла попасть на столы владивостокцев ...
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В США усомнились в законности удара по Сирии
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Ученые раскрыли секрет счастливого брака
Депутат призвал запретить концерт Бузовой во Владикавказе
Скрипалей отравили не «Новичком», заявил разработчик
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь