Вдова Александра Исачева: статью про тунеядство я знала наизусть

Источник: Sputnik.by

Тридцать лет назад выставка Исачева стала для Минска настоящей культурной сенсацией — ее посетило более 200 тысяч человек. К сожалению, сам художник своей оглушительной славы так и не увидел — он скончался за 5 месяцев до нее, в возрасте 32 лет.

Вдова художника дала эксклюзивное интервью Sputnik Беларусь. О том, что такое «работать женой художника», у кого сегодня самая большая коллекция произведений Исачева и почему их нет в официальных белорусских собраниях — читайте в первой части беседы.

Люди из СССР

— Во многих статьях Александра называют русским художником…

— Вот тут и хочется выбросить слоган «Мы — из СССР!». Вопрос так не стоял. Мы с Сашей, конечно, относились к идеологическим диссидентам (подчеркиваю: идеологическим, не политическим), вернее, нас туда «автоматом» определили, но… Мы (теперь я уже имею в виду абсолютное большинство людей) все-таки были единым народом, многонациональным, со своими традициями, языковой культурой, местными нюансами, но все же — единым. Народом, имеющим историю с общими трагедиями и общими достижениями, общей Победой в Великой Отечественной войне. Простите, но мои родители — два ветерана Великой Отечественной, встретившие Победу в Берлине и там оформившие свой брак. Отец — белорус, мать — украинка. У меня в советском паспорте в графе «национальность» была запись по отцу и месту проживания — «белоруска». Саша по отцу считался русским, хотя мать — местная уроженка и жили они в Речице. Так кто же наши дети?

А еще надо учитывать менталитет речичан. Во-первых, Гомельская область входила в историческую черту оседлости еврейского населения. Во-вторых, открытие нефтяных месторождений в Речицком районе привлекло в регион специалистов со всего Советского Союза: из Москвы, Ленинграда, Средней Азии, Сибири и т. д.

Люди оседали в нашем городе, их дети сидели с нами за одними партами… Никому в голову не приходило, что наступят времена «национальных квартир». Мы понимали, что есть и скрытый государственный антисемитизм, и другие сложности в официальной национальной политике. Без проблем и быть не могло в многонациональном государстве.

Поймите же, мы жили в едином культурно-историческом пространстве. Когда с детства слышал, а потом и пел вместе с родителями и бабушками песни на русском, белорусском и украинском языках, трудно понять и принять то, что творится сегодня. Слово «русский» звучало часто как синоним слова «восточнославянский», а иногда и шире. А часто — как альтернатива понятию «советский». Новым поколениям, воспитанным в других исторических реалиях, трудно, наверное, это понять. Что бы ни говорили сегодня, но никто не мешал мне изучать белорусский язык и в школе, и в университете, а сильнейшая белорусская проза создана во времена Союза. Был и такой предмет, как литература народов СССР. А русский язык выполнял важнейшую функцию: обеспечивал межнациональное общение.

Юный Исачев, пробующий себя в поэзии, пытался писать и на русском, и на белорусском языках. Поэтом он не стал — стал художником.

Исачев нарисовал свою жену в образе Дианы Я была рада этому «тунеядству».

— Правда ли, что много работающего художника грозились привлечь за тунеядство?

— В Ленинграде гонялись за неофициальными художниками. В провинции было проще. Иногда пугали. Но применить статью тогдашнего кодекса тоже было не так просто. «Тунеядец» — понятие, имевшее свое юридическое определение. Я сейчас точно не процитирую, но суть его в том, что это человек, не работающий, живущий за счет других против их воли. Разумеется, «моя воля» была «за». На тот момент я эту статью знала наизусть.

— Обсуждали ли вы с ним когда-нибудь вариант официального продвижения: соцреализм, вступление в союз художников — сытую и благополучную жизнь взамен удела непризнанного гения? Что он думал по этому поводу?

— Этот вопрос исключался с самого начала и никогда не вставал. Официально работающим человеком в семье была я. А удел «непризнанного гения» — это было романтично, это работало на повышение самооценки, на самоутверждение. Повторяю: мы были молоды! Мы были романтичны, но не инфантильны. Мы не боялись жить и делать свою жизнь с нуля и по-своему. Я же говорю: время было другое… Брожение хиппи, там- и самиздат, подпольный рок, редкие выставки неофициальных художников…

Квартира Исачевых была и его мастерской и местом бесконечных встреч художников — редко когда супругам удавалось остаться одним.

— Александр уезжал в Ленинград, говорят, жил чуть ли не на улице…

— Не верьте этим избитым дурацким штампам: «голодал», «продавал работы за ничто», «никуда не мог устроиться» и т. п. Романтика «блуждания по Петербургу Достоевского» касается нескольких месяцев 73-го года. Он мог в любой момент приехать домой. Но ему так нравилось…

Уехали они тогда вместе с Игорем Шпадаруком: хотели поближе сойтись с творческой средой, увидеть изнутри «подпольную» культуру. Ленинград тогда принимал лимитчиков (работа с временной пропиской и общежитием). Устроились в какой-то зеленхоз или что-то в этом роде. Словом — зацепились. Одним из центров тогдашнего культурного андеграунда была квартира Константина Кузьминского… Жизнь здесь кипела. Поэты, художники… Кто-то читает свои стихи, кто-то демонстрирует холсты или графику. Девчонки- машинистки заняты перепечаткой текстов. Костя между делом дает указания. Споры, разговоры, «лекции по российской изящной словесности»… То он (Исачев) был членом какого-то молодежного литературного объединения, то участвовал в репетициях какой-то полуофициальной театральной труппы, ставившей «Гамлета» (роль Меркуцио)…

Все это позднее вспоминалось и рассказывалось с юмором. Никакой горечи не испытывал от приводов в милицию из-за своего убойного прикида а-ля «хиппи». Наоборот! Повествовалось об этом с веселой гордынькой.

Александр Исачев за три дня до смерти.

Работу потерял (не за этим приехал!), общежитие и прописку потерял. Но продолжал еще несколько месяцев существовать в Ленинграде на «полулегальном» положении: по друзьям, по знакомым. Случалось, ночевал на скамейке в парке или в парадной. Погреться и выпить чашечку «двойного» кофе заходил в кафе на углу Невского и Владимирского — знаменитый «Сайгон». Все творческие люди того времени знали легенду о «неразменном сайгоновском рубле» — когда все перезанимали друг у друга рубль, который рано или поздно возвращался…

Но немало родилось легенд о его «нищенском» существовании той поры. И что «бедный» художник кипятил чайничек на вечном огне на Марсовом поле… Прям Веллера не хватает! Читаешь некоторые материалы — и создается впечатление, что он всю жизнь так или почти так прожил… И никому из этих «рассказчиков легенд» не приходит в голову задать себе элементарный вопрос: а что, Исачев по Ленинграду с чайником или котелком гулял? Чтобы Вечный огонь на Марсовом поле ночью в качестве плиты использовать? Такой «предусмотрительностью» Исачев точно не страдал.

Он не был «забитым жизнью» художником

— Но потом вы пытались уехать в Питер уже вместе?

— «Потусовался» он в Питере до холодов. В Речицу вернулся в декабре 1973 года. Я в 10-м классе. Вот тут и началась уже «наша история». Началась настоящая работа. Все, что происходило до этого, было скорее «пробой пера», в чем-то еще «игрой». С 1974 года по-настоящему заявляет о себе Исачев-художник.

Александр и Наталья, 1973 год.

Когда мы поженились (летом 74-го), организовалась жизнь в семье и обеспечены были условия для его работы. Ездили в Ленинград вдвоем. Бывали у Кузьминского. Помню, даже помогала оформлять одну из квартирных выставок. Посмотрела на богему собственными глазами. Много интересного и спорного… Благодаря К. Кузьминскому несколько Сашиных работ экспонировались на выставках в ДК им. Гааза (1974) и в ДК «Невский».

После известного запрета на искусство, противоречащее принципам соцреализма, это были первые большие официально разрешенные выставки неофициальных художников в Ленинграде. Нескончаемые очереди, забитые народом залы, атмосфера протестного праздника! На выставке в «Невском» мы познакомились с Георгием Михайловым. Он приобрел у Саши несколько работ. Пригласил нас в гости, показал свой домашний «выставочный зал» в двухкомнатной квартире советского образца.

С этих пор Сашины работы стали постоянно экспонироваться в квартире Михайлова. И продаваться тоже. Очень скоро Исачев занял одно из ведущих мест на этих вернисажах. Подчеркиваю, мы жили не в Ленинграде, а в Речице. И картины писались в Речице. Они доставлялись в Ленинград и выставлялись у Михайлова. Поэтому мне не совсем понятно, о каком «ленинградском периоде» порой говорят. По какому критерию его выделяют?

Попытка осесть там не удалась. Мы вернулись в Речицу, жили с родителями, получили отдельную трехкомнатную квартиру (дом моих родителей пошел под снос), я окончила университет, с тех пор более 36 лет работаю в школе (ныне гимназии). У нас росли дети. Регулярно ездили (а чаще летали) в Ленинград…

Репродукция «Автопортрета» Александра ИсачеваОдин из самых известных автопортретов Александра Исачева.

Бывали в Москве, отдыхали в Пицунде… Сиживали в ресторанах «Баку», «Москва», «Невский», «Яр» (ленинградцы и москвичи поймут), выезжали в прибалтийские кемпинги в Вийтно и Норусе побаловаться финскими баньками… Я уже не говорю о музеях, храмах, пригородах Петербурга, театрах, концертах… Я понимаю, что это никак не вяжется с плаксиво-трагедийными текстами о «забитом жизнью» художнике. Но это было частью нашей жизни. А главное — работа за мольбертом. Сознательно не устраивался на работу, чтобы быть свободным для творчества.

Да, не все и не всеми понималось и принималось, были и осложнения с властями, была и своя драматургия в отношениях друг с другом… Это и есть жизнь, результатом которой стало творческое наследие художника.

Полотна вместе уже не собрать

— Исачева называют очень плодовитым художником. Он ушел из жизни совсем молодым и оставил более 500 полотен. Правда ли, что в семье практически не осталось его картин — часть из них была украдена, многое было раздарено и продано при жизни художника? Правда ли, что грабители целенаправленно искали именно Исачева и что были и другие кражи у владельцев его полотен?

— Это правда. Кстати, в каталоге отдельной рубрикой представлены похищенные работы.

— Легко ли он вообще расставался со своими работами?

— Думаю, да. Некоторые считал программными. Некоторые оставлял в семье. Но, пережив творческий процесс создания картины, болел уже другим замыслом.

— Исачева сегодня называют самым дорогим современным белорусским художником на мировых арт-рынках. Как вы к этому относитесь?

— Философски… И к ценам, и к разговорам о ценах… Работа стоит столько, сколько за нее реально готов кто-то заплатить. А декларировать можно суммы с любым количеством нулей. Это еще не факт, что ее купят. Не была свидетелем сделок на мировых арт-рынках и сведений оттуда не получала. Но, в общем, работы Александра сегодня стоят достаточно дорого, смотря кто у кого покупает. И цены будут только расти.

— Какими выросли его дети, чем занимаются?

— Сын Ярослав окончил геологический факультет Гомельского университета. Работает геофизиком в УПСР. Дочь Мария окончила Минский лингвистический университет. Преподает немецкий язык. У обоих семьи, дети. У Ярослава оба сына уже студенты. Старший, Александр, учится на IV курсе БНТУ, младший, Андрей, оканчивает I курс биологического факультета Мозырского педуниверситета. У Марии две дочери и сын. Влада (старшая) оканчивает в текущем году гимназию, Анастасия учится в 4-м классе и делает успехи в музыке (занимается в Речицкой школе искусств на отделениях фортепиано и хореографии). Самому младшему, Иванушке, идет третий годик. Так что я уже «многодетная» бабушка.

Мария рисует для себя. Делает интерьерные росписи у себя в доме. Ярослав в свое время окончил Речицкую художественную школу. Получил первые уроки в мастерской отца. Живописью занимается серьезно. Его работы собраны в коллекции Дмитрия Машковича, хозяина галереи современного искусства «Коралловый куб». А лестничный пролет геологического факультета ГГУ до сих пор украшает большой триптих, выполненный еще во времена студенчества. Очень приятно было через столько лет увидеть его под стеклом (для сохранности).