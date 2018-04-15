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11:01 (мск), источник: Publika.md

Как будет ходить бесплатный общественный транспорт на Радоницу

Сегодня и завтра до столичного кладбища Святого Лазаря можно доехать бесплатно. Мэрия вывела 40 автобусов на три дополнительные линии.

Источник: Publika.md
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Маршрут «С» проходит от улицы Василе Александри, а маршруты «Д» и 27-й начинаются от цирка.

Также на Радоницу изменены некоторые маршруты общественного транспорта. Увеличено количество троллейбусов номер 24 и 25. Микроавтобусы 126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189 ездят до кладбища Святого Лазаря.

Движение частного транспорта по улице Дойна на участке от Соколень до центральных ворот кладбища запрещено.

Вокруг кладбища обустроили почти 1200 парковочных мест для частного транспорта. Из них около 700 — на улице Дойны, 150 — на Кукорилор, 41, по сто мест на улицах Язулуй и Анкара. Припарковать машину можно и на улице Соколень.

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