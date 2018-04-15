Как будет ходить бесплатный общественный транспорт на Радоницу

Маршрут «С» проходит от улицы Василе Александри, а маршруты «Д» и 27-й начинаются от цирка.



Также на Радоницу изменены некоторые маршруты общественного транспорта. Увеличено количество троллейбусов номер 24 и 25. Микроавтобусы 126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189 ездят до кладбища Святого Лазаря.



Движение частного транспорта по улице Дойна на участке от Соколень до центральных ворот кладбища запрещено.



Вокруг кладбища обустроили почти 1200 парковочных мест для частного транспорта. Из них около 700 — на улице Дойны, 150 — на Кукорилор, 41, по сто мест на улицах Язулуй и Анкара. Припарковать машину можно и на улице Соколень.