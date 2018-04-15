«Золотая» рыбка: с 15 апреля будут штрафовать за ловлю судака

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля по 30 мая, делается с целью сохранения его популяции и создания благоприятных условий для размножения рыбы, сообщается на национальном правовом интернет-портале Беларуси.

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Если рыбак случайно выловит судака, ему придется отпустить его обратно.

«За незаконную ловлю судака в указанный период предусмотрена ответственность по ч.1 ст. 15.35 КоАП РБ. Санкциями этой статьи предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин с возможной конфискацией орудий лова», — говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что за каждого пойманного судака рыбаку придется возместить «вред по тройной таксе — 18 базовых величин или 441 рубль».

Если же общая сумма штрафа превысит 100 базовых величин, то на горе-рыбака могут завести уголовное дело.