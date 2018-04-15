«Золотая» рыбка: с 15 апреля будут штрафовать за ловлю судака
За одну выловленную рыбу придется заплатить 18 базовых величин или 441 рубль.
За одну выловленную рыбу придется заплатить 18 базовых величин или 441 рубль.
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля по 30 мая, делается с целью сохранения его популяции и создания благоприятных условий для размножения рыбы, сообщается на национальном правовом
Если рыбак случайно выловит судака, ему придется отпустить его обратно.
«За незаконную ловлю судака в указанный период предусмотрена ответственность по ч.1 ст. 15.35 КоАП РБ. Санкциями этой статьи предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин с возможной конфискацией орудий лова», — говорится в сообщении.
На сайте уточняется, что за каждого пойманного судака рыбаку придется возместить «вред по тройной таксе — 18 базовых величин или 441 рубль».
Если же общая сумма штрафа превысит 100 базовых величин, то на
Более того, даже нахождение в рыболовных угодьях, где водится судак, либо на расстоянии до одного километра от этих мест с орудиями лова и без документов подтверждающих законность владения рыбой, может квалифицироваться по ч.2 ст. 15.35 КоАП и наказывается штрафом от 5 до 30 базовых величин.
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