Сколько ударов сердца отведено вам?

Источник: РИА "Новости"

Номер вашего последнего сердечного сокращения не записан в Книге Судеб, но зависимость между скоростью сердцебиения и ожидаемой продолжительностью жизни совершенно точно существует.

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В 2013 году группа датских исследователей опубликовала в журнале BMJ Heart статью с результатами 16-летнего исследования здоровья 5200 человек. Данные о физиологических показателях 2800 из них были достаточно подробными, чтобы делать выводы. Из этих двух тысяч восьмисот человек треть не дожила до завершения исследования.

Ученые разделили участников исследования на группы в зависимости от пульса в состоянии покоя и обнаружили корреляцию между этим показателем и продолжительностью жизни. Чем чаще пульс в состоянии покоя, тем выше риск умереть молодым, заключили исследователи. Если в минуту сердце сокращается 71−80 раз, шанс остановиться у него на 51% выше, чем у сердца, которое бьется с частотой меньше 50 раз в минуту. При пульсе от 81 до 90 риск выше вдвое, за 90 — втрое, даже если остальные физиологические показатели — холестерин, сахар в норме.

Продолжительность жизни зависит от частоты сердцебиения не только у человека, но и вообще у всех, у кого есть сердце. Вот на этом сайте наглядно сравнивается частота сердечных сокращений разных животных; можно сравнить себя с китом (6 ударов в минуту) или с хомяком (450 ударов в минуту). Средний человек проживает около 70 лет, средний человеческий пульс — 60−70, перемножая, получаем около 2 миллиардов ударов сердца.