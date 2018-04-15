Тамгалы тас и Чарынский каньон появятся на левобережье Астаны

Источник: Kazinform

К 20-летию столицы Алматинская область совместно с холдингом BI Group реализуют проект реконструкции с благоустройством парка «Арай». Парк изменит не только свой вид, но и название на «Жетысу». Здесь соберут все достопримечательности Алматинской области.

По проекту благоустройства парка, территория которого составляет 15 га, предусматривается создание четырех основных зон. Первая -очень хорошо подойдет для тихих прогулок. Далее центральная аллея, а за ней детско-игровая площадка, затем зона питания и парковки. Также в парке появятся велосипедные и беговые дорожки протяженностью 1,5 км.

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«Парк будет включать в себя входную группу с аркой, главную аллею с фонтанами, площадь “Апорт” с символом Алматинской области — холмами, имитирующими горы, беседками и юртами. Площадь Тенгри с детскими игровыми площадками для разных возрастов. Будет ясеневая аллея и камни с петроглифами Тамгалы Тас, появится свой Чарынский каньон. Также в парке построят амфитеатр», — сказал руководитель проекта Даурен Алжасаров.

В центре площади будет расположена карта Казахстана, составленная из трав, цветов, кустарников. Дополнительно в парке посадят 270 деревьев, из которых 85 яблонь, ясеней и елей.

«Через площадь будет проходить декоративный ручей, втекающий в озеро Балхаш с деревянным настилом. По центру пройдет Великий Шелковый путь. Перед входной аркой гостей будет встречать караван с караванщиком. Входная арка, олицетворяющая Семиречье, будет состоять из семи арок», — добавил он.

Руководитель проекта также отметил, что здесь будут установлены детские площадки для детей с особенными потребностями, которые не имеют аналогов в Астане.

Среди массовых развлечений предусмотрен роллердром, который зимой будет функционировать как ледовый каток. В течение года будут открыты пункты прокатов роликов, коньков и велосипедов. Помимо привычных игровых зон и батутов, построят игровой холм с волнистым рельефом, покрытым резиновой крошкой, которая уменьшает вероятность травмирования.

В центре парка установят Wifi-дерево. «Питаться» оно будет за счет солнечный энергии, и здесь же можно зарядить электронное устройство.

Одним из плюсов этого парка будет наличие трех модульных туалетов.

Также исправили ситуацию с подъездными дорогами в парк. Если раньше был заезд с моста и небольшая парковка со стороны улицы Сарайшык, то сейчас планируется убрать ограждение вдоль парка по улицам Арай и Сарайшык.

Будущий парк «Жетысу» будет привлекателен не только для активного отдыха, но и для тихих прогулок молодых мам с новорожденными.

В парке предусмотрено видеонаблюдение и система оповещения. За безопасностью будет следить дежурный персонал в онлайн-режиме. Ночью парк осветят 380 фонарей.